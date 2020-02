Dít gebeurt er met je spieren als je 's ochtends op de snoozeknop drukt

Kun je ’s ochtends maar moeilijk uit je bed komen en ben je iemand die altijd op de snoozeknop drukt? Dan is het misschien verstandig om te weten wat het met je spieren doet.

Veel mensen vinden het heerlijk om zich ’s ochtends nog een extra keer om te draaien en nog paar minuten extra in bed te blijven liggen. Maar is dit wel zo’n slim idee?

Verward

Wanneer je jezelf opnieuw in slaap laat vallen, misleid je je lichaam als het ware om te denken dat het weer in slaapmodus gaat. Als je alarm opnieuw afgaat, zijn je lichaam en hersenen verward. Dit resulteert in dat mistige, vermoeide gevoel dat ook wel slaapinertie wordt genoemd. Hier kun je de rest van de dag last van hebben.

Herstellen

Bovendien heeft snoozen ook impact op je spieren. Tijdens je slaap zijn je spieren aan het herstellen van alle beweging van de dag ervoor. Heb je flink gesport? Dan kost het wat tijd voor je spieren om volledig te herstellen. Daarnaast is slaap ook belangrijk om je hormonen, immuunsysteem en zenuwstelsel onder controle te houden. Wanneer deze systemen niet op volle sterkte functioneren, betekent dit dat je spieren ook niet op volle sterkte kunnen functioneren.

Spiervermoeidheid

Door ’s ochtends de snoozeknop in te drukken, val je weer in slaap en geef je je lichaam een verkeerd seintje. Je lichaam weer opnieuw beginnen met het herstellen van je spieren, terwijl je na een paar minuten weer wakker wordt. Het herstel wordt verstoord en dit is niet goed voor zowel je spieren als je hormonen, immuunsysteem en zenuwstelsel. Je spieren kunnen uiteindelijk makkelijker ontstoken raken en zelfs minder gaan functioneren. Dit kan uiteindelijk leiden tot spiervermoeidheid. Probeer daarom niet te vaak te snoozen. Het is misschien verleidelijk, maar het heeft uiteindelijk eigenlijk alleen maar nadelen.

