Gedroomd dat je kon vliegen of zwanger was? Dít betekent het

Van een berg af kukelen, poedeltjenaakt door de stad banjeren, een kind baren… Wat betekenen onze dromen toch? Dit zijn de vijf meest voorkomende dromen plus de betekenis ervan.

Een valpartij

Valdromen gaan over een nieuw gebied in je leven. Over iets wat onbekend is, maar waarnaar je wel verlangt. Ze dragen de boodschap in zich dat het goedkomt als je loslaat. Vraag je af waar je je aan vasthoudt en wat je verlangen is.

Zwangerschap of geboorte

Dromen over geboorte staan voor een nieuw hoofdstuk in je leven. Vraag je af wat er in jou geboren wordt. Waar ben je mee bezig, welk talent of welke aspecten van jezelf dienen zich aan en vragen, zorg, koestering en aandacht?

Fly away

Bij vliegdromen is het goed om na te gaan uit welke situatie je wegvliegt. Die verwijst naar het dagelijks leven, een situatie waar je je gevangen in voelt of waaronder je lijdt. Kijk ook naar de manier waarop je je uit de situatie losmaakt: dat laat zien hoe je weer vrij kunt worden.

Poedelnaakt zijn

Dromen over naakt zijn gaan vaak over je veilig voelen in bepaalde situaties. Bedenk wat je moet laten zien (of wat juist niet) van jezelf, in welke situatie je jezelf wilt blootgeven en op welk punt je de naakte waarheid onder ogen moet zien in het dagelijks leven.

Verdwalen of vastzitten

Als je de weg kwijt bent of klem zit, gaat dat vaak over levensdoelen. Denk daarover na: welke doelen heb je in je leven en hoe je daarmee om? Als het niet goed voelt, is het misschien tijd voor verandering.

Schriftje op je nachtkastje

Moeite om je dromen te onthouden? Probeer bij het wakker worden even stil te blijven liggen met je ogen dicht. Nog een tip: leg een schriftje en een pen op je nachtkastje. Als je ’s nachts wakker wordt en je weet nog waar je over droomde, schrijf dan een paar steekwoorden op. In de ochtend haal je je droom zo veel makkelijker terug.

Sweet dreams!

