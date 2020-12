Even geen alcohol? ‘Dranquilo’ is de nieuwste trend

Wat minder of zelfs helemaal geen alcohol drinken is goed voor je lichaam en geest. Toch durven veel mensen niet aan anderen toe te geven dat ze wat minder alcohol willen drinken.

Maar daar brengt de nieuwste trend ‘dranquilo’ gelukkig verandering in.

“Ik doe even dranquilo” is onderdeel van een nieuwe campagne van het Ministerie van Volkgezondheid. Met deze nieuwe campagne wil de overheid dat het makkelijker wordt voor mensen om in sociale situaties ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

‘Dranquilo’ is een combinatie van het woord drank en het Spaanse ‘tranquilo’, dat ‘rustig aan’ betekent. “Het moet een gevleugelde uitspraak worden. Zo van: ik ben even dranquilo”, zegt staatssecretaris Paul Blokhuis. Het is juist hartstikke goed om bijvoorbeeld tijdens de feestdagen wat minder alcohol te drinken, net als dat meedoen aan Dry January ieder jaar ook hip is.

Zware drinker

Het kabinet wil die percentages de komende jaren omlaag brengen naar maximaal 5 procent. Zo’n 9 procent van de Nederlanders is een overmatig drinker. Dit houdt in dat zij meer dan 14 (vrouwen) of 21 glazen (mannen) per week drinken. Nog eens 8,5 procent is een zware drinker. Je bent een zware drinker als je minimaal één keer per week minstens 4 of 6 glazen op een dag drinkt.

Minderen

Een biertje of wijntje is vaak vanzelfsprekend tijdens een borrel of etentje. Maar dit moet natuurlijk niet uit de hand lopen. Alcohol brengt veel risico met zich mee en kan een leveraandoening, hartaandoening of diabetes veroorzaken. Een beetje matigen kan dus zeker geen kwaad. Wil je tijdens de feestdagen wat minder alcohol drinken? Doe dan dranquilo: met déze tips lukt het je vast en zeker.

