Dit wil je: geen borrelplank, maar een pannenkoeken-plateau

Wij zijn fan van de borrelplank. Je legt wat kaas, nootjes en druiven neer en het ziet er meteen appetijtelijk uit. Maar wist je dat je diezelfde truc ook kunt toepassen met pannenkoeken?

Speciaal voor kinderen, zoetekauwen en iedereen die aan dry January doet: het pannenkoeken-plateau. Het principe is hetzelfde: je legt op een bord of plank allerlei lekkers neer waar je ongegeneerd van kunt grazen. Maar het leukst is het feit dat je je pannenkoekje precies zo kunt beleggen zoals je hem het liefst hebt. Met stroop, met wat frambozen of juist hartig met kaas en spek.

Scheelt afwas

Leuk als vrienden komen brunchen, maar ook samen met kinderen te doen. Je hoeft alleen de pannenkoekjes te bakken, maar verder is er op de boodschappen na amper voorbereiding nodig. Bovendien scheelt het ook zo lekker veel afwas als alles toch op één plank ligt.

Mooi begin

Je kunt het pannenkoeken-plateau naar hartenlust aankleden met wat je zelf het leukst/lekkerst vindt, maar deze ingrediënten zijn een mooi begin:

Pannenkoekenmix (of als je écht geen zin hebt om te bakken: kant-en-klare pannenkoekjes)

Fruit: Bananen, bessen, mango, vijgen, passievrucht, leef je uit.

Stroop, maple syrup, boter, jam, yoghurt.

Hagelslag, fruithagel, Nutella.

En voor een hartige touch: kaas, bacon en/of scrambled eggs.

Je kunt het plateau decoreren zoals je zelf wilt. Ter inspiratie hebben wij alvast een paar goed gelukte exemplaren uitgezocht:

Dit bericht bekijken op Instagram #pancakeplatter #pancakegrazingplatter #pancakegrazingboard #pancakes #pancakeboard Een bericht gedeeld door linda_and_spud (@lindaandspud) op 3 Jan 2020 om 8:48 (PST)

Bron: Mama Mia. Beeld: iStock