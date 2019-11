Dit is waarom je geen eetlust meer hebt als je grieperig bent

Het maakt niet uit waar je precies last van hebt, als je grieperig bent verdwijnt je eetlust altijd als sneeuw voor de zon. Maar waarom komt dat door?

De verandering van je eetlust wordt veroorzaakt door het feit dat je lichaam te druk is met andere dingen, zoals bijvoorbeeld het bestrijden van de bacterie of virus die ervoor zorgt dat je je ziek voelt. Je lichaam heeft dus geen tijd om aan honger en eten te denken.

Advertentie

Energie

Dit gebeurt door middel van stoffen in het brein die de immuunafweer activeren. Deze kleine stofjes worden cytokines genoemd en zetten je spijsvertering op een laag standje. Er zijn namelijk belangrijkere dingen te doen: jou weer beter maken. Dus op die manier bespaar je energie. Energie die je beter kunt gebruiken om jezelf te beschermen en de ziekte te bestrijden.

Geur

Bovendien is je reukvermogen als je ziek bent een stuk minder dan normaal. Dit komt onder andere door je verkoudheid. Dit zorgt er ook voor een verminderde eetlust, want de smaak van eten wordt voor een groot deel bepaald door de geur.

Eiwitten

Het is overigens niet erg om tijdens de griep wat minder te eten. Dat kan je lichaam best hebben. Maar als je weer aan de betere hand bent, dan kan voedsel juist zorgen voor meer energie. Een goede maaltijd kan er dan voor zorgen dat je sneller beter bent. Eet vooral eiwitrijk voedsel, want door de griep kun je kilo’s kwijtraken. Dit klinkt ideaal, maar het zijn je spieren die afnemen en niet je vet. Bij elke dag die je doorbrengt op bed, verlies je 1 procent aan spierkracht. Dat is best veel, dus eiwitrijk voedsel is dan heel goed voor je herstel.

Dorst

Daarnaast is voldoende drinken véél belangrijker tijdens de griep. Je hebt dan namelijk meer vocht nodig dan normaal. De hogere lichaamstemperatuur, ook wel koorts genoemd, zorgt namelijk voor extra vochtverlies.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Volkskrant, GezondNu. Beeld: iStock