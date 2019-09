Voel jij je geen introvert maar ook geen extravert? Dan ben je ambivert

Op het internet staan talloze lijstjes om te checken of je introvert of juist extrovert bent. Maar herken jij je eigenlijk in geen van beide? Dan ben je een ambivert persoon.

Je bezit dan zowel outgoing als meer naar binnen gekeerde eigenschappen.

Extravert en introvert

De meeste mensen zijn extravert of introvert. Extraverte mensen zijn energieke, enthousiaste, actiegerichte, spraakzame en assertieve mensen. Ze richten de energie naar buiten, op mensen, activiteiten en dingen. Introverten voelen zich in onbekend gezelschap niet gauw thuis en ploffen liever op de bank met een filmpje. Het zijn meestal rustige types, weloverwogen, beschouwelijk en ze richten de energie naar binnen, op de eigen gedachten, gevoelens en ideeën.

Ambivert

Beide persoonlijkheidstypes zijn extremen, maar het kan goed zijn dat je je in eigenschappen van beide kunt vinden. Je valt dan onder het middelste kind: de ambivert. Ofwel omnivert. En dit zijn de 8 tekenen daarvan: