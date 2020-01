Geen zin in sex? Het eten van déze voedingsmiddelen kan helpen

Sex kan heel fijn en lekker zijn, maar soms heb je gewoon geen zin. Dat kan natuurlijk, maar merk je dat je steeds vaker geen zin hebt? Voeg dan de volgende voedingsmiddelen toe aan je menu.

Binnen de kortste keren zorgen jullie weer voor vuurwerk in de slaapkamer.

Een drukke levenstijl, kinderen, lange dagen op het werk of de overgang… Er zijn talloze redenen waarom je seksleven niet meer zo actief is als je zou willen. Maar wist je dat je je libido een boost kunt geven door bepaalde voedingsmiddelen regelmatig te eten? Nee, we hebben het niet over oesters. Het is inderdaad waar dat oesters een libido verhogend effect hebben. Maar de kans is klein dat je vanavond oesters op het menu hebt staan.

Voor haar

Ten eerste is het verstandig om regelmatig hete chili’s te eten. Dit product laat endorfines vrij wanneer ze je tong bereiken. Hierdoor kom je in de juiste gemoedstoestand voor seksuele activiteiten. Ook wordt je algemene welzijn door hete chili’s verbeterd.

Daarnaast mag je ook wat vaker chocolade eten in dit geval. Let wel op: we hebben het niet over die heerlijke hazelnoot- of witte chocola, maar over de donkere, rauwe variant, die nog niet bewerkt is. Want ook als je pure chocolade eet, komen er endorfines vrij. Dit geeft je een blij en gelukkig gevoel, waardoor je veel meer zin hebt om samen onder de lakens te kruipen.

De volgende op de lijst zijn asperges. De heerlijke lange, groene groente is geweldig voor het stimuleren van je zin in sex. Dit komt door de hoge kaliumgehaltes die de groente bevat. Ook bevatten asperges foliumzuur en die verhoogt de histamine productie, die nodig is om een orgasme te bereiken. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen.

De amandel stond vroeger symbool voor vruchtbaarheid. Niet voor niets dus dat de amandel de passie kan verhogen bij vrouwen. Amandel bevat namelijk veel vitamine E, magnesium en vezels. Dit betekent dat je bloedtoevoer versoepelt, je meer zin krijgt in seks en langer door kan gaan. Wat wil je nog meer? Ook walnoten zijn aan te raden als het wat stil is in de slaapkamer. De omega 3-vetzuren stimuleren de aanmaak van het geluksstofje dopamine.

Voor hem

In een avocado zitten veel onverzadigde vetten en vitamine E. Deze voedingsstoffen zijn niet alleen gezond voor je, maar ook bevorderlijk voor de bloedtoevoer. En dat bloed bereikt dan vanzelf wel plekken die jou of je sekspartner opgewonden kunnen maken. Ook helpt vitamine B6 de productie van testosteron verhogen. Hierdoor krijgen mannen meer zin in sex.

Watermeloen wordt soms de ‘natuurlijke viagra’ genoemd, omdat het citrulline bevat. Dit stofje helpt het lichaam de bloedvaten te ontspannen en de bloedstroom te stimuleren.

Een ander voedingsmiddel dat nuttig is voor het mannelijke libido zijn pijnboompitten. Deze korrels bevatten eigenlijk heel veel zink, dat helpt bij het produceren van testosteron en is van vitaal belang voor de ontwikkeling en functie van mannelijke geslachtsorganen. Dus als het je partner de laatste tijd weinig zin heeft in sex, is het misschien een idee om wat pijnboompitten aan jullie dagelijkse voeding toe te voegen.

Geen zin in sex? Rianne geeft haar gouden tip om zin te maken

Bron: Red Online UK, Nutritious Life. Beeld: iStock