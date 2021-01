Een tweet van Geert-Jan van Holten over de vaccinatiestrategie ging onlangs viral. De huisarts is van mening dat we op dit moment beter kunnen vaccineren per veiligheidsregio. “Huisartsen moeten nu bepalen of iemand wel of niet mobiel is. Dit houdt het vaccineren ontzettend op.”

Waarom bent u voor een andere vaccinatie-aanpak?

“De Gezondheidsraad heeft als advies afgegeven: vaccineer de zwaksten eerst. Dit is een groep van 6 miljoen Nederlanders, maar het probleem is dat de voorraad mondjesmaat binnenkomt. Er komen 250.000 vaccins per week binnen en daar kunnen we niet iedereen mee vaccineren. Het is volkomen terecht dat we de grootste risicogroep eerst vaccineren, maar het onderscheid dat nu binnen die groep wordt gemaakt, leidt tot grote logistieke problemen. Negentigplussers worden nu allemaal door elkaar op allerlei manieren gevaccineerd. Ik ben voor een andere aanpak: vaccineer per veiligheidsregio. Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland en dan kun je huisartsen inschakelen die kunnen vaccineren.”

Gaat die manier van vaccineren sneller?

“Ja, dat is wel het idee. Nu is het zo dat huisartsen negentigplussers vaccineren die niet mobiel zijn, maar wel thuis of in een aanleunwoning wonen. Negentigplussers die wel mobiel zijn moeten naar een GGD-locatie en ouderen die in een verpleeghuis wonen worden, ongeacht leeftijd, gevaccineerd in die huizen zelf. Huisartsen moeten bepalen of iemand wel of niet mobiel is en dit houdt het vaccineren ontzettend op. Dit alles zorgt voor chaos. Vaccineren per veiligheidsregio gaat daarom sneller. Naarmate er meer vaccins beschikbaar zijn, kunnen meer regio’s tegelijk worden gevaccineerd.”