Libelle Legt Uit: waarom is geeuwen zo aanstekelijk?

Grote kans dat als iemand in je omgeving geeuwt, je zelf ook meteen aan het gapen bent. Het is haast niet tegen te houden. Maar waarom is geeuwen eigenlijk zo aanstekelijk?

Reflex

Geeuwen is een reflex vanuit onze hersenen om ons brein af te koelen. Hierdoor wordt het zuurstofgehalte in ons bloed verhoogt en gaat het koolstofdioxidegehalte omlaag. Maar waarom we ook moeten gapen als we naar een ander kijken die aan het geeuwen is, dat is nog niet helemaal duidelijk.

Sympathie

Diverse onderzoekers beweren dat het een vorm van communiceren is. We doen het onbewust, maar we laten hierdoor wel aan onze omgeving weten dat we moe, hongerig of verveeld zijn. Als je die persoon nadoet en ook gaat geeuwen, betekent dit dus eigenlijk dat je contact probeert te zoeken met die persoon. Je probeert zo sympathie op te wekken, door met die persoon mee te doen.

Inlevingsvermogen

Een andere verklaring voor het fenomeen is dat de mensen die snel gapen nadat ze iemand anders zien geeuwen, een groot inlevingsvermogen hebben. De een heeft hier minder controle over dan de ander. Ook heeft het ermee te maken met wie aan het geeuwen is. Bij familieleden en vrienden zullen we sneller geneigd zijn mee te gaan geeuwen, terwijl dit bij wildvreemden minder snel het geval is. We moeten empathie voelen voor deze persoon, anders zijn we er minder vatbaar voor.

Aangeleerd

Maar niet iedereen gelooft in één van deze twee redenen. Bepaalde wetenschappers gaan er namelijk vanuit dat het aangeleerd gedrag is. Jonge kinderen zouden dit reflex namelijk niet hebben, wat de kans klein maakt dat het aangeboren is.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock