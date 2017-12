Waarom een saaie relatie goed voor je is

Voor altijd bij elkaar blijven is een nobel streven in een relatie. Maar haalbaar is het lang niet altijd. Wat is toch het geheim van tortelduifjes die al tientallen jaren samen zijn?

Het antwoord is volgens Mark Manson, schrijver van het boek The Subtle Art of Not Giving a F*ck, behoorlijk simpel: ‘saai’ zijn.

Globetrotters

“Kijk maar eens naar stellen van 80 jaar oud die al 60 jaar bij elkaar zijn”, vertelt Mark in een video voor Business Insider. “De reden dat ze het zo lang met elkaar hebben volgehouden is niet dat ze samen de wereld zijn overgevlogen en waanzinnige vakanties hebben beleefd, maar omdat ze samen saai konden zijn.”

Doe maar gewoon

Wat Mark dan onder ‘saai’ verstaat? “Jaar in jaar uit met elkaar in huis zitten, over saaie dingen praten, tv kijken en koken. (…) Niets spannends, niks overdreven en geen drama of rondvliegend servies.” Mark vindt het belangrijk dat mensen dit beseffen. “Ik denk dat veel mensen er tegenwoordig alles aan doen om vooral geen saai persoon te zijn. We willen interessant zijn en net zulke interessante levens leiden, maar dat staat een goede relatie in de weg.”

Saai is oké

De schrijver is er zelfs heilig van overtuigd dat een boeiend persoon zijn je niet per se goed relatiemateriaal maakt. “Saaiheid moet weer oké worden”, betoogt Mark. “Het moet gezien worden als iets goeds, zeker als het op relaties aankomt.”

Bron: YouTube Business Insider. Beeld: iStock