Dít is het geheim achter de mooie huid van Meghan Markle

Meghan Markle ziet er telkens weer uit om door een ringetje te halen. Ook haar zachte, egale huid straalt iedere keer. Hoe doet ze dat toch? Haar schoonheidsspecialiste doet een boekje open.

Geen overbodige luxe

Als je naar haar volle lippen, prachtige jukbeenderen en bruine ogen kijkt, heeft het waarschijnlijk ook met goede genen te maken. Maar niets komt zomaar aanwaaien. Meghans schoonheidsspecialiste Nichola Joss is bijvoorbeeld al druk in de weer met het voorbereiden van de huid van de actrice voor de grote dag in mei. Want als je dacht dat je enkele dagen van tevoren kunt beginnen met smeren, dan heb je het goed mis. “Zeker als je een probleemhuid hebt, met bijvoorbeeld acne of littekens, moet je minstens 4 tot 5 maanden vooraf al beginnen met smeren, wil je resultaat kunnen zien”, vertelt Nichola. “Eens in de twee weken een behandeling is geen overbodige luxe.”

Gezichtsmassage

Maar grote kans dat je het niet wilt of kunt betalen om iedere twee weken langs de schoonheidsspecialist te gaan. Geen paniek! Je kunt zelf ook je gezicht insmeren en masseren. Nichola: “Massages zorgen er niet alleen voor dat er minder spanning om de huid zit, maar zorgen ook voor een betere huidtextuur.” Maar wat is nu een goede gezichtsmassage? Het is simpeler dan je dacht. Verwarm eerst de olie tussen je handpalmen. Leg vervolgens je handen op je gezicht en wrijf langzaam naar buiten toe, richting je slapen. Als je dit een paar keer herhaald, totdat de olie zich op heel je gezicht bevindt. Dan ga je de olie 1 minuut lang masseren. Het is belangrijk om te beginnen in het midden van je gezicht en met je vingertoppen te masseren, van binnen naar buiten en van onderen naar boven.

Je kunt eventueel ook deze specifieke massagetechnieken toepassen:

Voor een strakke kaaklijn

Buig van beide handen je wijs- en middelvinger en plaats je kin tussen de knokkels. Duw wat harder en glij van je kaaklijn naar je oren en weer terug. Het werkt effectief als je dit minimaal 6 keer herhaalt.

Tegen kleine rimpels

Plaats je vingertoppen op het hoogste punt van je wenkbrauwen, oefen stevige druk uit en wrijf van je wenkbrauw naar je haargrens. Let op: ga niet ook terug, want dat maakt de rimpel alleen maar groter. Herhaal deze beweging minimaal 6 keer.

Voor meer stevigheid

Leg je duimen vlak onder je jukbeenderen en zorg dat je handpalmen naar buiten staan en dus te zien zijn in de spiegel. Duw daarna met kleine druk je duimen wat omhoog. Het werkt het beste als je deze beweging van het midden van je gezicht je duimen naar buiten wrijft.

Maar je huid een beetje vertroetelen is niet alleen belangrijk als je binnenkort van plan bent te gaan trouwen. Door regelmatig je gezicht te masseren voorkom je rimpels en blijft je huid stralend jong.

Bron: HLN.be. Beeld: iStock