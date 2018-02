9 geheimen van vrouwen die altijd een goed humeur hebben

Het is een doordeweekse ochtend, het regent pijpenstelen, je komt net aan op kantoor en daar ligt een berg werk op je te wachten.

Niet per se feiten om vrolijk van te worden. Maar hoe kan het toch dat die ene collega altijd vrolijk lachend bij de koffieautomaat lijkt te staan? Heeft zij geen werkstress? En die file, daar moet zij toch óók in hebben gestaan? Voor wie zich ook afvraagt hoe ze dit toch doet: waarschijnlijk heeft ze de onderstaande punten in haar leven geïntegreerd. Moeiteloos. Ha, dat kun jij ook!

Ze is dankbaar voor wat ze wél heeft

Ook al wordt ze ’s ochtends te laat wakker, begint de dag met een trein die niet rijdt en heeft ze vervolgens 200 emails in haar inbox: ze is dankbaar. Dankbaar voor het kwartiertje dat ze ’s ochtends heeft genomen om rustig een kop koffie te drinken terwijl ze naar buiten staart. Misschien zijn het de enige 15 minuten rust van die dag, maar: ze geniet ervan. Tip: schrijf elke avond 3 dingen op waar je die dag dankbaar voor was.

Ze beweegt voldoende (elke dag)

De voordelen van bewegen zijn eindeloos, dat weten we allemaal. Vrouwen die de dag doorbrengen met een goed humeur, weten dat. Ze trekken elke dag even hun sportschoenen aan, soms voor een kort rondje joggen voor het werk, soms voor een avondwandeling na het eten. Bewegen maakt blij, en dat weet ze maar al te goed.

Ze slaapt genoeg

Nee, 6 tot 7 uur slaap per nacht is niet voldoende. Terwijl half Nederland nog één aflevering van die verslavende serie kijkt, ligt zij allang heerlijk te slapen. Minimaal 8 uur slaap per nacht zorgt ervoor dat je ’s ochtends fris wakker wordt. En dat, dat is het beste begin van een vrolijke dag.

Ze maakt zich niet druk om kleine dingen

Het is vervelend als je baas je afsnauwt tijdens een vergadering maar het is zonde om je mood hier de rest van de dag door te laten bepalen. Ze haalt daarom haar schouders op en vervolgt haar dag met een positief gevoel.

Ze maakt alles om haar heen mooi

Want: dan is het onmogelijk om slecht gehumeurd de dag door te gaan. Op haar bureau staan fijne foto’s van haar gezin, ze is de eerste die het raam open zet en de planten water geeft, thuis pronkt altijd een verse bos bloemen op tafel en zelfs haar auto is een feestje om in te rijden (want: hij is schoon en ruikt lekker).

Ze speelt en knuffelt met haar huisdier

Onderzoek wijst uit dat wie minstens 10 minuten per dag knuffelt met een huisdier, zich gelukkiger voelt. Geen huisdier? Even langs de buren!

Ze mediteert

De dag beginnen met een kwartiertje mediteren zorgt voor een rustig, fijn gevoel de rest van de dag. Zij kent dit trucje en zet ‘m dan ook elke dag in.

Ze zet zichzelf op de eerste plek

Want ze weet: wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan niet voor anderen zorgen. Daarom maakt ze bewust tijd vrij om lekker naar de sauna te gaan, een uurtje een boek te lezen of alleen uit lunchen te gaan.

Ze staat zichzelf toe om (af en toe) boos te zijn

En ze reageert dit niet af op anderen, maar gaat in plaats daarvan een rondje rennen, uurtje boksen of ze neemt een lange warme douche. Want ze weet: je mág af en toe lekker boos of gefrustreerd zijn, het gaat vanzelf weer over.

Bron: Purewow.com. Beeld: iStock