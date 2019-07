Heb je last van geheugenverlies? Dat kan wijzen op hartklachten

Mensen met hartklachten hebben sneller kans op geheugenverlies. Ook vaatziekten kunnen op de lange termijn voor een minder goed geheugen zorgen. Dit blijkt uit recent onderzoek van Finse wetenschappers.

De studie werd gepubliceerd in het Finse onderzoekstijdschrift de Journal of the American College of Cardiology.

Impact hartklachten

Uit de onderzoeksresultaten van de Finnen komt naar voren dat er een connectie is tussen hartproblemen en het geheugen. Wat wat bleek? Uit allerlei cognitieve testen kwam naar voren dat mensen met hartafwijkingen minder goed op de testen scoorden dan gezonde mensen.

Minder zuurstof

De onderzoekers schrijven in het wetenschappelijke artikel: ‘Het geheugen van hartpatiënten gaat sneller achteruit dan dat van leeftijdsgenoten zonder hartproblemen.’ De Finnen verklaren in het artikel dat hart- en vaatziekten invloed hebben op de kleine bloedvaten. Hierdoor kan er minder zuurstof naar de hersenen worden afgevoerd. En dat kan volgens de onderzoekers voor dementie of geheugenverlies zorgen.

Oorzaken

Daarnaast wijst het onderzoek uit dat één van de grootste oorzaken van hart- en vaatziekten een ongezonde levensstijl is. De Finnen tonen aan dat wanneer mensen er op jonge leeftijd een ongezond eet- en leefpatroon op nahouden, dit op latere leeftijd hart- en vaatziekten kan veroorzaken.

Bron: Welingelichtekringen, CNN. Beeld: iStock