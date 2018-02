6x zó kun je gehoorbeschadiging voorkomen

Steeds meer jongeren krijgen gehoorschade. Vooral door harde muziek door oortjes en festivals waar het geluid op standje zelfmoord staat. Met déze tips zorg je ervoor dat je (klein)kind zijn of haar gezonde oren behoudt.

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Zeker in het geval van gehoorschade: dat valt eigenlijk niet te genezen, zeker niet als het blijvende gehoorschade met een constante piep zoals tinnitus is. Zodra je (klein)kind een piep in zijn oor hoort na bijvoorbeeld een avondje stappen, is dit al reden tot actie. Maar wat voor acties je het best vóór de gehoorschade kunt ondernemen? Laat je (klein)kinderen de volgende punten goed in hun oren knopen:

1. Draag gehoorbescherming op festivals en feestjes

Dit soort siliconen oordoppen filteren de schadelijke tonen uit de muziek. Je kunt ze al voor 3 euro krijgen bij bijvoorbeeld Hema, maar nóg beter is het om ze op maat te laten maken. Daar betaal je uiteraard meer voor, maar dat is het gehoor van je (klein)kind (en jou) meer dan waard.

2. Ga niet te dichtbij speakers staan

Op een festival of feestje wil je (klein)kind misschien dolgraag vooraan staan om helemaal in de muziek op te gaan. Daar worden z’n oren niet blij van: gemiddeld is de geluidssterkte op festivals 105 decibel. En dat terwijl het bij het overschrijden van 85 decibel al voor personeel verplicht is om gehoorbescherming te dragen. Liever wat verder van het podium afstaan, dus.

3. Luister muziek liever met een koptelefoon in plaats van oordopjes

Oordopjes plug je namelijk linea recta in je gehoorgang en daardoor is de muziek ook harder. Bij een koptelefoon komt het geluid zachter je oren binnen.

4. Eet gezond

Ja, je kunt je gehoor gezond eten. Door veel antioxidanten en goede vetten te eten, zorg je voor extra bescherming van de gehoorgang.

5. Rook niet

Roken en de schadelijke stoffen die in zo’n sigaret zitten zorgen ervoor dat je bloedtoevoer naar je oren minder wordt. Op de lange termijn kan dat ervoor zorgen dat je minder hoort – zelfs als je alleen meerookt.

6. Let op de invloed van medicijnen op je gehoor

Je hebt medicijnen die kunnen helpen bij gehoorschade, maar ook medicijnen die gehoorverlies juist in de hand werken. Dit geldt voor sommige antibiotica, kankermedicatie en pijnstillers. En deze bijwerking staat niet altijd vermeld op de bijsluiters, omdat het pas vrij recent ontdekt is. Laat je goed informeren door je huisarts en apotheek.

Zoemend geluid in je oor? Misschien heb jij ook last van oorsuizen. Libelle’s dokter Rutger geeft advies:

Bron: Stichting Hoor Mij, Schoonenberg. Beeld: iStock