Met deze gehoortest kun je achterhalen hoe oud jouw oren écht zijn

Draai jij je muziek nooit op maximaal volume in de huiskamer en heb je zelfs altijd oordoppen in als je een concert bezoekt? Goed bezig! Toch kan het zijn dat je oren minder optimaal werken dan je denkt.

Gehoorbeschadiging kun je zomaar oplopen. Iets te harde muziek kan helaas al genoeg zijn om je oor flink te beschadigen, met bijvoorbeeld een continue piep of een minder goed gehoor als gevolg.

Niet regenereren

Naarmate je ouder wordt, worden ook je oren ouder. Je gehoor is natuurlijk echt niet meer zo perfect als dat het was toen je twintiger was. En hoe leuk het ook zou zijn, je binnenoor kan zich niet regenereren zoals je huid dat bijvoorbeeld wél kan.

Schade aan het binnenoor

Dit klinkt ingewikkeld, maar regenereren houdt simpelweg in dat gedane schade aan het binnenoor niet teruggedraaid kan worden. Door blootstelling aan geluid beschadigd je oor door de jaren heen, wat de cellen die verschillende frequenties ontvangen kapotmaakt.

Hoogste frequenties

Om erachter te komen in hoeverre jouw gehoor beschadigd is of niet, kun je dit het gemakkelijkste meten aan hoge tonen. De hoogste frequenties gaan namelijk het snelste kapot bij beschadiging van het oor.

Online gehoortest

Ben je wel benieuwd hoe het ervoor staat met jouw gehoor? Met onderstaande video kun je al snel een indicatie krijgen. Maar voor een professioneel en écht betrouwbare gehoortest, kun je natuurlijk het beste langs een specialist gaan.

Bron: Women’s Health, Beeld: iStock