Zo voorkom je gekibbel als je allebei thuiszit en -werkt

Vanwege de coronacrisis zijn scholen dicht en ook veel bedrijven vragen hun werknemers om zoveel mogelijk thuis te werken. Het resultaat? Veel gekibbel doordat stelletjes te veel op elkaars lip zitten.

Wanneer je in thuisquarantaine zit, worden relaties op de proef gesteld. Want dat op elkaars lip zitten, kan voor heel wat irritaties zorgen. Hoe kun je het gekibbel het beste voorkomen?

Naar elkaar luisteren

Ten eerste is het heel belangrijk om begrip voor elkaar te hebben. Het is inderdaad niet de meest ideale situatie, maar vergeet niet dat het tijdelijk is. Luister goed naar elkaar en blijf communiceren. Ga rond de tafel zitten en geef om de beurt aan wat je belangrijk vindt en hoe jij de komende tijd voor je ziet. Erger je je aan een paar trekjes van je partner? Leg dit uit, zonder je partner direct aan te vallen. Wellicht kan hij of zij zich aanpassen, maar dan moet jij dit ook doen als je partner met iets komt.

Maak zo nodig afspraken

Het kan zijn dat de een liever wat vroeger begint, terwijl de ander graag uitslaapt en wat langer doorwerkt. Dat moet geen probleem zijn, maar overleg dit. Maak afspraken over rustig werken en op welke tijden. Daarnaast is het verstandig om niet elke minuut samen te willen zijn, nu jullie allebei vanuit huis werken. Maar daarom ook afspraken over wat je van elkaar verwacht. Spreek bijvoorbeeld af dat jullie gedurende dag niet te veel met elkaar praten en ’s avonds juist de tijd voor elkaar te nemen. Ga bijvoorbeeld samen koken en daarna een film kijken.

Blijf lol maken

Vergeet vooral ook niet om lol te blijven maken. Humor is erg belangrijk in zo’n situatie. Focus op de leuke dingen, want we weten niet hoelang dit gaat duren. Maak van deze tijd gebruik om uitgebreid te koken, spelletjes te spelen of samen in huis te sporten. Haal af en toe een grapje uit bij elkaar en zorg voor genoeg ontspanning.

Kinderen

Zit je naast je partner ook nog met kinderen thuis? Zorg dan voor een goed schema, zodat je kinderen weten waar ze aan toe zijn. Zo houd je zelf overzicht en besteed je de tijd nuttig.

Intimiteit

Intimiteit is erg belangrijk in een relatie, maar wanneer je zoveel op elkaars lip zit, kan het gebeuren dat je elkaar wegduwt. Veel mensen durven misschien geen sex meer te hebben vanwege het virus, maar dat is nergens voor nodig. Als je niet ziek bent, gaat het gewone leven gewoon door. Je kunt dus lekker losgaan. En blijf elkaar verrassen. Trek een keer iets leuks aan of verras je partner onder de douche.

Bron: Omroep West. Beeld: iStock