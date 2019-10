Híerom zijn gekookte groenten beter voor je darmen dan rauwkost

Salades zijn hartstikke gezond, dat moge duidelijk zijn. Je krijgt immers een hele lading groenten binnen, wanneer je kiest voor een salade. Maar heb je snel last van je darmen? Dan kun je jouw bakje rauwkost beter vervangen voor gekookte groenten.

Een nieuwe studie toont namelijk aan dat rauwe producten verbindingen bevatten die bepaalde micro-organismen in je darmflora kunnen beschadigen. Gekookte groenten kunnen deze bacterie daarentegen juist ten goede veranderen.

Darmonderzoek

De studie werd uitgevoerd door onderzoekers aan de Universiteit van Californië te San Francisco. Zij wilden onderzoeken of warmte en hitte de fysische en chemische samenstelling van voedsel kan beïnvloeden. Vervolgens bekeken ze wat het effect daarvan was op de microbiële omgeving van de darmflora.

Gekookt versus rauw

De onderzoekers testen het – niet geheel diervriendelijk – op muizen. Ze gaven de diertjes 4 verschillende voedingsmiddelen, namelijk rauw vlees, gekookt vlees, rauwe zoete aardappelen of gekookte zoete aardappelen. Rauw of gekookt vlees bleek niet veel verschil in de darmflora te veroorzaken. Maar de muizen die rauwe zoete aardappels hadden gegeten, hadden plots andere bacteriën in hun lichaam.