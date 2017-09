Gelders ziekenhuis lijkt dé oplossing tegen opvliegers te hebben

Opvliegers zijn het beroemdste en misschien wel vervelendste gevolg van de overgang. Er leek lang niets aan te doen te zijn, maar nu is er weer hoop.

Het Gelderse Ziekenhuis Rijnstate doet op dit moment onderzoek naar een nieuwe methode. Met deze methode wordt een zenuwknoop in de hals met een injectie verdoofd. Die knoop staat namelijk in verbinding met het deel van de hersenen dat invloed heeft op de opvliegers.

Aantal maanden

Deze methode is al getest en volgens een specialist zorgde het er bij veel vrouwen voor dat de opvliegers minder werden. Ook zouden er met deze behandeling weinig bijwerkingen op kunnen treden. Het zou een aantal maanden werken waarna de injectie weer herhaald kan worden tot maximaal 4 keer per jaar. Wanneer het onderzoek afgerond wordt en de methode echt aangeboden kan worden als behandeling, is niet bekend.



Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock.