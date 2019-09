Last van gele nagels? Híerdoor kunnen je nagels verkleuren

Er zijn veel mensen die last hebben van gele nagels. Vaak is dit niks om je zorgen over te maken, maar toch kan het ook een manier zijn waarop je lichaam aangeeft dat er iets mis is.

Maar wanneer zijn gele nagels ‘gevaarlijk’?

Verschillende redenen

Net als de groeiringen van een boom, geven je nagels verandering aan in je gezondheid in de loop van de tijd. Als je nagels geel worden, kan het heel eenvoudig komen door de nagellak die je hebt gedragen. Maar het kan echter ook een infectie zijn of een onderliggende ziekte die de gele kleur veroorzaakt.

Er zijn 8 mogelijke oorzaken van jouw gele nagels:

1. Je houdt ervan om donkere nagellak te dragen

Het dragen van nagellak, en dan met name donkere kleuren nagellak, kan je nagels geel maken. Dit komt doordat de kleurstof in nagellak zich mengt met de keratine van de nagel. Hierdoor ontstaat er een gele verkleuring, maar je kunt ook last krijgen van brosheid. Bovendien kan aceton (nagellakremover) de vergeling verergeren.

Om van die gele kleur af te komen, kun je het beste af en toe je nagels laten luchten. Doe een tijdje geen nagellak op en gun je nagels wat rust. Ook kan het helpen om je nagels eerst te lakken met een heldere basislaag, voordat je de donkere kleur op je nagels smeert. Zo hou je de gele vlekken op afstand.

2. Je hebt last van een schimmelinfectie

Een schimmelinfectie komt vooral voor bij de teennagels. Dit kan leiden tot verdikking van de nagel zelf of ophoping van vuil eronder. In beide gevallen kun je last krijgen van een gele kleur. Er zijn genoeg middeltjes die kunnen helpen tegen schimmelnagels, maar welke het beste werkt in jouw geval, kan de huisarts of dermatoloog je bij helpen.

3. Je werkt veel met je handen

Bij onycholyse (nagelloslating) laat je nagel los en ontstaat er een scheiding tussen de nagels en het nagelbed. Omdat er zich een ruimte onder de nagel ontwikkelt, geeft deze een geel of ondoorzichtig uiterlijk. Dit komt vaak voor bij mensen die veel met hun handen werken, zoals kappers, manicure, koks en schoonmakers.

Om dit op te lossen kun je je nagels 2 keer per dag in Listerine laten weken. Listerine bevat een ingrediënt genaamd thymol. Dit is een anti-microbieel stofje dat zelf helpen je nagel opnieuw vast te maken zodat het terug groeit. Verder is het verstandig om voortaan beschermende handschoenen te dragen en uit de buurt te blijven van natte omgevingen en agressieve chemicaliën.

4. Je hebt last van een vitaminetekort

Ondervoeding kan de groei van de nagels beïnvloeden en in sommige gevallen leiden tot gele verkleuring. In de meeste gevallen heb je dan last van een vitaminetekort, bijvoorbeeld vitamine B12. Een gebruik van supplementen gedurende meerdere weken tot maanden kan helpen de kleur te corrigeren.

5. Je bent een roker

Gele nagels en vingers kunnen allebei een teken zijn dat je een roker bent. Dit wordt veroorzaakt door de herhaalde blootstelling aan de teer in tabaksrook.

6. Je bent fan van zelfbruiners

Zelfbruinende producten bevatten een ingrediënt genaamd DHA. Dit mengt zich met je huidcellen en kan een geeloranje kleur achterlaten. Als het smeersel op je vingers komt terwijl je het aanbrengt, kan het rond je nagelriemen ophopen en je nagels een donkergeel uiterlijk geven. Als je denkt dat je hierdoor gele nagels hebt, is het slim om je handen krachtig te wassen om overtollig smeersel te verwijderen. Je kunt ook overwegen handschoenen te dragen tijdens het aanbrengen.

7. Het kan erfelijk zijn

Er is een zeldzame aandoening die eigenlijk het gele nagelsyndroom wordt genoemd. Samen met gele (teen)nagels kun je last hebben van ademhalingsproblemen, chronische sinusitis en gezwollen benen. Het komt het meest voor bij mensen op middelbare leeftijd, maar kan in sommige gevallen al gebeuren als je nog jong bent. Je dermatoloog kan de diagnose bevestigen na het onderzoeken van je nagels, een bloedonderzoek en een lichamelijk onderzoek.

8. Of een van de onderliggende gezondheidsproblemen kan de oorzaak zijn

Helaas kunnen ook schildklieraandoeningen leiden tot nagelproblemen zoals vergeling, verdikking en afbrokkeling van de rand van de nagels. Ook diabetes kan gele nagels veroorzaken. Het is nog onduidelijk waarom, maar het heeft waarschijnlijk te maken met de hoge bloedsuikerspiegel. Om hierachter te komen zal een arts verschillende bloedtesten uitvoeren.

Dus twijfel je over de gele kleur van je nagels? En heb je veel last van verdikking, afbrokkeling of kleurveranderingen? Ga dan voor de zekerheid even langs de huisarts. Hij of zij kan je verder helpen of eventueel doorsturen naar een dermatoloog om ernaar te kijken.

Bron: Prevention. Beeld: iStock