Last van gele voeten? Dít kunnen de oorzaken zijn

Last hebben van gele voeten is niks om je voor te schamen. Het is misschien niet het meest gezellige onderwerp om het over te hebben, maar het is wel goed om te weten wat precies de oorzaak kan zijn.

Advertentie

Geelzucht

Geelzucht is een gele verkleuring van de huid en het wit van de ogen. Hierdoor kan ook de kleur van je voeten veranderen. Geelzucht ontstaat als er te veel bilirubine in je bloed zit. Bilirubine is een afvalstof die voornamelijk vrijkomt bij de afbraak van oude rode bloedcellen. Je lever kan de cellen niet goed meer filteren, waardoor ze in je bloed terechtkomen. Heb je last van geelzucht? Dan kan je last hebben van een infectie als hepatitis, een leverafwijking (door alcohol), galstenen of kanker.