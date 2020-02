Libelle Legt Uit: is gemberthee eigenlijk wel zo gezond?

In steeds meer restaurants staat er verse gemberthee op de kaart. Er wordt dan ook veel gesproken over alle gezondheidsvoordelen van deze theevariant, maar ís het eigenlijk wel zo gezond als men denkt? Libelle legt het je haarfijn uit.

Gemberthee zou ontstekingsremmend werken, je immuunsysteem een flinke opkikker geven en daarnaast ook nog eens een kunnen helpen bij het afvallen.

Advertentie

Heilzame werking

Er wordt heel veel geschreven over de vermeende heilzame werking van gember. Je zou het dan ook niet alleen als smaakmaker in thee en gerechten kunnen gebruiken, maar ook kunnen inzetten als medicijn. Het Voedingscentrum heeft daar echter zijn twijfels bij, zo meldt het op de website.

Onderzoek

Betrouwbaar onderzoek voor de gezondheidsvoordelen van gember is er namelijk niet. “Veel van het onderzoek dat is gedaan, is uitgevoerd in de reageerbuis of met proefdieren. Ook zijn de onderzoeken alleen gedaan met bepaalde stoffen in gember, gemberconcentraat of gemberolie, en dus niet met de hele gember”, meldt het Voedingscentrum.

Misselijkheid

Meer onderzoek is volgens dan ook nodig om daadwerkelijk te kunnen aantonen of gember – en daarmee het drinken van gemberthee – echt zo goed voor je is. Wel lijkt het tegen misselijkheid tijdens de zwangerschap en tijdens zware chemokuren te kunnen helpen. Al is dat voornamelijk het geval wanneer gember in de vorm van capsules wordt geslikt.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: HLN. Beeld: iStock