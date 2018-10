Zó geobsedeerd kunnen kattenbaasjes zijn van hun kat

Als ‘kattenpersoon’ kun je eigenlijk niet zo goed begrijpen waarom mensen überhaupt ‘hondenmensen’ kunnen zijn. Want tsja, katten zijn toch gewoon veel schattiger, liever en lekker eigenwijs?

Je vindt je kat zelfs zó lief, dat je er stiekem geobsedeerd van raakt. Of je de enige bent? Totaal niet. Je krijgt nu zelfs bijval uit wetenschappelijke hoek: een onderzoek toont aan hoe bezeten kattenbaasjes kunnen zijn van onze harige vriend.

Kattenfoto’s

In een poging om kattenmensen de definiëren, ondervroeg Mars Petcare 1.000 katteneigenaars over hun gedrag tegenover hun huisdier. Wat blijkt? Gemiddeld liken ze 725 kattenfoto’s en -video’s per jaar. En 47 procent van hen maakt regelmatig een foto met hun viervoeter, waarvoor ze meestal drie pogingen nodig hebben om tot een goede foto te komen.

Kattenspullen

Uit het onderzoek blijkt ook dat de meeste katteneigenaren maar liefst 13 kattengerelateerde spulletjes in huis hebben. Zo heeft 44 procent een ingelijste foto van zijn kat, 43 procent een kattenknuffel en 38 procent een kattenkalender.

Steun en toeverlaat

Die kattengekte is niet voor niets: het blijkt emotioneel enorm goed te helpen. Zo geeft 60 procent van de kattenbaasjes aan dat hun kattige vriend hen opbeurt tijdens eenzame momenten. En 54 procent ziet hun kat als hulp tijdens stressvolle periodes. Niet gek dus dat we jaarlijks gemiddeld 8 dagen praten over onze viervoeter en 20 dagen ermee knuffelen.

En waar we het meest op letten bij onze poezen? Hun eetgewoontes, de kwaliteit van de vacht, hoe energiek ze zijn, hoe aanhankelijk ze zijn en hoe gelukkig ze zich voelen.

Zijn er dingen waar jij je als crazy cat lady in kunt vinden? Of gaat bij jou de kattengekte nog veel verder?

Kattenmensen weten ook: kattenharen in huis laten verdwijnen is een crime. Maar met deze Inventum Steelstofzuiger lijkt daar een einde aan te komen.

Inventum Steelstofzuiger en kruimeldief in één € 149,99 € 104,90 Bekijk hier

Bron: HLN.be. Beeld: iStock