Zo herken je de gespreksnarcist (en zo kom je er vanaf)

Zoals Hans zo treffend omschreef in zijn column: de gespreksnarcist vreet energie. Dit is het type mens dat ieder gesprek zo weet om te buigen dat het toch weer over hem- of haar gaat. Ook al heb je net verteld dat jouw puppy is overleden.

Want heel toevallig: de gespreksnarcist heeft dat óók meegemaakt! Maar voor haar was het nog véél erger. Je hebt je zin nog niet afgemaakt of je wordt overspoeld door een dramatisch verhaal en net wanneer je door hebt wat hier gebeurt, is het gesprek alweer afgelopen, draait de narcist zich om en laat jou gedesillusioneerd achter.

Het probleem met de gespreksnarcist is dat deze persoon in eerste instantie vaak een leuke indruk maakt. Jullie raken meteen aan de praat, ze is open, durft zich kwetsbaar op te stellen en voor je het weet heb je een goed gesprek. In het begin heb je misschien nog niet in de gaten dat dat goede gesprek eigenlijk meer weg heeft van een monoloog.

Twee vragen

Als het een vage kennis of een collega is die je niet vaak spreekt, kun je hier best mee leven. Je calculeert het in, haalt je schouders op of loopt met een grote boog om iemand heen. Lastiger wordt het wanneer de gespreksnarcist onderdeel is van je vriendengroep. Voordat je die vriendin afschrijft, kun je jezelf de volgende dingen afvragen.

1. Waarom zou ze dit gedrag vertonen? Is ze eenzaam en heeft ze niemand anders aan wie ze haar verhaal kwijt kan? Heeft ze iets moeilijks meegemaakt en ziet ze daardoor haar eigen gedrag niet in? Of heeft ze sociaal gezien niet echt een sterke antenne? Als je op een van die vragen ‘ja’ antwoordt, kun je, als je wil, die vriendin het voordeel van de twijfel geven. Is dat niet het geval? Je kunt ervoor kiezen erover te praten. Bang dat dat alleen maar ruzie oplevert? Dan is afstand nemen het beste alternatief.

2. Bedenk waarom je bevriend met haar bent. Wat waardeer je aan haar? Is dat het waard om haar neiging alleen over zichzelf te praten te accepteren? Misschien zie je in dat dit haar manier is om haar gevoelens te delen en ze graag wil dat jij dat ook doet. Als je haar gedrag spiegelt, wordt jullie vriendschap misschien gelijkwaardiger.

Weren of accepteren

Uiteindelijk heb je alleen de controle over je eigen gedrag. Daarom heb je twee keuzes: begrijpen waarom ze dat doet, accepteren dat ze is zoals ze is, en genieten van de dingen die je wél leuk aan haar vindt. Of je concludeert dat dit type alleen maar energie zuigt en daarom beter geen grote rol kan spelen in je leven. De bal ligt bij jou.

Enne sorry Hans… dat we jouw column kaapten om het weer over ons probleem met de gespreksnarcist te hebben.

Bron: Psychologia. Beeld: iStock