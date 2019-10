Heb je jouw sportroutine aan de wilgen gehangen en lukt het maar niet om het weer op te pakken? Geen zorgen. Want onderzoek toont namelijk dat je 10 jaar later nóg profijt kunt hebben van de keren dat je wel ging sporten. Kun je mooi op de bank blijven zitten vanavond.

Deze studie kunnen we waarschijnlijk met een flinke snuf zout nemen, maar toch: als het klopt, is het wél heel goed nieuws. Want weer beginnen met sporten is toch wel één van de moeilijkste dingen in ’t leven, nietwaar?

De studie

Het onderzoek is uitgevoerd door wetenschappers van de Amerikaanse Duke University. De resultaten zijn gepubliceerd op wetenschapsplatform Frontiers in Physiology. De wetenschappers lieten voor deze studie een groep mannen en vrouwen 8 maanden 3 keer per week sporten. Hierna mochten de deelnemers welgeteld 10 jaar lang (!) geen sport uitoefenen.

Testen

Voorafgaand aan het onderzoek werden alle deelnemers onderzocht, en na 10 jaar moesten ze dezelfde testen ondergaan. Hiermee werd gekeken in hoeverre hun VO2 max. (de maximale hoeveelheid zuurstof die je lichaam per minuut kan opnemen), bloeddruk, insulinegevoeligheid en taille-omtrek was veranderd.

Reserves

De onderzoeksresultaten waren opvallend. Want het bleek dat er in die 10 jaar tijd maar weinig veranderd was. “Dat je lichaam na al die tijd nog steeds de voordelen van sport laat zien, komt omdat je lichaam door sporten reserves opbouwt” verklaart hoofdonderzoeker dr. Kraus aan New York Times. Hij legt uit dat je lijf de fysieke inspanning van sporten en het effect daarvan langere tijd onthoudt.

Sporten

Toch is dat rondje door het park rennen wel aan te raden. Want lichaamsbeweging is nou eenmaal goed voor de mens. Geen motivatie? Schuif dit onderzoek dan onder de neus van je sportmaatje. Wellicht dat het jouw vrijbrief kan zijn voor een avond bankhangen.

Bron: Women’s Health. Beeld: Istock