Gestrest? Volgens de wetenschap moet je je slaapkamer dan déze kleur verven

Na een drukke en stressvolle dag is er niks lekkerder om tot rust te komen in je bed. En daar helpt déze kleur het beste bij.

Volgens een Travoldge-studie uit 2013 kan de kleur blauw je slaapkwaliteit en daarmee ook je algehele stemming verbeteren. De onderzoekers lieten duizenden mensen in kamers slapen met verschillende kleuren. Wat bleek? De mensen die in een blauwe kamer sliepen, sliepen gemiddeld langer dan mensen die in een andere kleur kamer sliepen. Ook hadden de mensen uit de blauwe kamers over het algemeen een veel beter humeur ’s ochtends.

Ganglioncellen

Je zou denken dat het kalmerend effect van blauw misschien iets te maken heeft met de zee, maar volgens Chris Idzikowski van Edinburgh Sleep Centre’s heeft dit te maken met onze ogen. De ganglioncellen in ons netvlies geven informatie door aan onze hersenen en helpen bij de productie van melatonine, wat een positieve invloed heeft op ons slaapritme. En laten ganglioncellen nou net het gevoeligst zijn voor de kleur blauw! Op naar de Gamma, dus.

