Zegt de geur van je scheet iets over wat je hebt gegeten?

We weten allemaal dat scheten kunnen stinken. Maar waarom stinkt de ene harder dan de andere? En kun je aan je scheet ruiken wat je hebt gegeten?

Je hebt het misschien niet altijd door, maar we laten gemiddeld 15 tot 25 scheetjes per dag. Gelukkig ruiken de meeste winden niet, maar we kennen allemaal die ene die wél stinkt. Wat is dan het verschil?

“Op zich zijn winden heel goed voor de stoelgang“, zegt maag-darm-leverarts Ben Witteman tegen het AD. “Want meer darmvolume betekent dat je meer aandrang hebt. Maar te veel gas kan lastig zijn.” Het verschil in scheten zit ‘m vooral in het aantal vezels en suikers dat je binnenkrijgt.

Vezels leiden tot gasvorming, omdat die in de dikke darm worden afgebroken tot vrije vetzuren. Maar van deze winden heb je meestal niet zoveel last. Het zijn juist de suikers die voor problemen zorgen. Deze suikers worden ook wel korteketensuikers genoemd en zitten in fruit, tarwe, melk en zoetstoffen.

Prikkelbare darmsyndroom

“Normaal wordt alle voeding in de dunne darm opgenomen. Als je veel of slecht verteerbare suikers eet, dan lopen die suikers over naar de dikke darm”, legt Witteman uit. “Daar vergisten de bacteriën die korteketensuikers, waarbij veel gas ontstaat. Vooral mensen met het prikkelbare darmsyndroom hebben daar last van.”

Zure of rotte geur

Volgens Witteman zou je aan een scheet kunnen ruiken wat je hebt gegeten, maar makkelijk is dat niet. “Dat is wel erg zwart-wit, maar feit is dat koolhydraatwinden zurig ruiken en eiwitwinden een rotte geur geven. Ik heb het zelf als ik sla eet. Dan zegt mijn vrouw: voor jou voorlopig geen sla meer.” Kortom: scheten verschillen inderdaad van geur en dit heeft vaak wel te maken met wat je hebt gegeten.

Wel of niet ophouden

Ook fijn om te weten: het is niet slecht om je scheten op te houden. Natuurlijk is er een laten gaan fijner. Maar mocht je op kantoor of in de trein zitten, dan kun je ‘m gewoon in proberen te houden. Daar zijn onze lichamen aan gewend geraakt. Als je een scheet inhoudt, dan ‘schiet’ hij van het rectum terug naar de dikke darm. De darmwand neemt de wind op. Dit betekent dat de gassen via het bloed uiteindelijk in je longen terechtkomen. Je ademt de stoffen dus uit. Maar geen paniek: je adem gaat niet naar poep ruiken.

Bron: AD. Beeld: iStock