Dit is waarom je nooit meer dan 1 abrikozenpit zou moeten eten

Als je eens wat anders wilt dan cashewnoten of amandelen, dan kun je kiezen voor wat abrikozenpitten.

Je vindt ze namelijk in sommige winkels, gewoon, in een zakje – net als andere pitten en noten. Maar je moet opletten, want abrikozenpitten kunnen levensgevaarlijk zijn.

Let op

Er zitten namelijk gifstoffen in. In je lichaam worden deze gifstoffen omgezet in cyanide, en als je hier teveel van hebt in je lichaam, dan kan dat enge gevolgen hebben. Volgens het Voedingscentrum kan een hoge dosis leiden tot ademhalingsproblemen en zelfs een hartstilstand.

De rest van de abrikoos kun je zonder problemen eten, maar let erop dat je niet meer dan 1 halve, rauwe abrikozenpit per dag eet. Een hele pit kan al de gezondheidslimiet overschrijden. Kinderen kunnen ze zelfs beter helemaal laten liggen. En zit dit gevaarlijke stofje dan alleen in de pitten van de abrikoos? Nee. Ook het eten van perzikenpitten, pruimenpitten of avocadopitten kan gezondheidsproblemen opleveren, dus raadpleeg altijd een arts als je je na het eten van deze pitten niet lekker voelt.

Schrikken

De 74-jarige Gert heeft het meegemaakt, zo laat hij weten aan RTL Nieuws. “Een handje is al dodelijk”, zegt hij. Hij is erg ziek geworden na het eten van de pitten. Op het zakje waar hij uit had gegeten stond in kleine letters: ‘Niet meer dan 5 abrikozenpitten per dag’. Gert: “Zo’n zakje ligt daar tussen de normale nootjes en dingen. Dat ga je echt niet lezen. Dat moet er echt héél duidelijk opstaan. Dat het dodelijk is als je er meer dan tien van eet.” Gelukkig kwam hij er weer bovenop en kan hij zijn verhaal navertellen.

Bron: Voedingscentrum. Beeld: iStock