Libelle Legt Uit: is koffie drinken gevaarlijk tijdens je zwangerschap?

Als je normaal gesproken meerdere bakken koffie op een dag drinkt, kan het lastig zijn om tijdens je zwangerschap helemaal geen koffie te drinken.

Maar is het drinken van koffie eigenlijk wel gevaarlijk als je zwanger bent?

Geen rauw vlees

Het is natuurlijk fantastisch om zwanger te zijn, want er is een kleine ukkepuk onderweg. Toch kan het soms ook pittig zijn, denk maar aan die dikke buik, het misselijk zijn, de opgezwollen voeten en dan mag je ook 9 maanden lang geen carpaccio of zalm meer eten. Maar geldt dit eigenlijk ook voor koffie?

Geliefd drankje

Koffie is een geliefd drankje onder veel vrouwen, maar is al die cafeïne niet gevaarlijk voor de baby? Cafeïne kan de bloeddruk en hartslag verhogen. Bij een gezonde vrouw is dit helemaal niet erg, maar er liggen meer risico’s op de loer bij een zwangere vrouw.

Effecten

Bovendien bereikt de cafeïne die jij als moeder drinkt de baby via de placenta. Een volwassene is in staat om cafeïne vrij snel af te breken, maar een ongeboren kindje kan dit nog niet. Dit houdt in dat de effecten die volwassenen ondervinden door het drinken van koffie, de baby ook meekrijgt alleen dan voor een langere tijd.

Hoge bloeddruk

Wanneer je veel koffie drinkt kan dit effect hebben op de ontwikkeling van de baby. Zo kan de hoge bloeddruk een risico vormen voor een laag geboortegewicht en het kan er ook voor zorgen dat de baby zelfs te vroeg wordt geboren. Dat blijkt uit onderzoek door Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Cafeïnevrij

Schrik niet gelijk, want deze risico’s loop je echt niet als je als zwangere vrouw af en toe en kopje koffie drinkt. Matige hoeveelheden cafeïne zijn nog steeds veilig. Eén kopje koffie per dag kan niet zo heel veel kwaad, maar je kunt natuurlijk altijd beter gaan voor de cafeïnevrije variant.

Bron: Women’s Health. Beeld: iStock