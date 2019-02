Libelle Legt Uit: zó gevaarlijk is het om je nies in te houden

Op kantoor, in de stiltecoupé in de trein of ergens anders in het openbaar houden we vaak onze nies in omdat we anderen niet lastig willen vallen. Maar hoe gevaarlijk is dat eigenlijk echt?

Het inhouden van een niesbui kán heel gevaarlijk zijn. Zo scheurde bij een Britse man (34) z’n keelholte doordat hij zijn nies inhield.

Advertentie

Extreem beschadigd

Volgens the British Medical Journal kneep de man zijn neus dicht bij het niezen, toen hij iets voelde knappen in zijn keel. Zijn keel was door de nies extreem beschadigd, waardoor hij bijna niet meer kon slikken en praten. De man werd meteen opgenomen in het ziekenhuis om een infectie te voorkomen. Uiteindelijk is zijn keel weer helemaal genezen en mocht hij na zeven dagen in het ziekenhuis te hebben doorgebracht, eindelijk naar huis. Hij hield er niets aan over, maar de volgende keer zal hij wel 2 keer nadenken voor hij zijn nies inhoudt.

Mond en neus open

De kans dat een nies zoveel schade aanricht, is volgens experts wel heel klein. Het zou dan ook goed kunnen dat de man, zonder dat hij dit wist, al iets onder de leden had. Toch is het altijd beter om met je mond en neus open te niezen zodat de kracht geen schade aan kan richten. Een niesbui is namelijk enorm krachtig. Dit is afhankelijk van de grootte van je neus en je longcapaciteit, maar een nies kan de kracht van 100 tot 500 kilometer per uur bereiken. Door je neus dicht te houden tijdens het niezen, kan al die lucht niet ontsnappen. Dit moet ergens anders heengaan, wat onverwachte schade kan veroorzaken.

Trommelvlies

Naast wat er met de 34-jarige Brit gebeurde, kan je ook je gehoor beschadigen door het inhouden van je nies. “Als je de luchtsnelheid probeert te onderdrukken die uit de longen komt, dan zou je het middenoor kunnen beschadigen. Hier zitten je gehoorbotten”, waarschuwt Jeffery Gallups, oprichter en directeur van The ENT Institute in Atlanta. De kracht van de lucht kan het trommelvlies en de kleine botten treffen, waardoor ze beschadigd kunnen raken.

Elleboog

Je kunt voor de zekerheid dus maar beter niet meer je nies inhouden. Mocht je in een overvolle lift staan of in de stiltecoupé in de trein zitten, probeer dan in een zakdoekje of anders je elleboog te niezen. Dan weet je in ieder geval zeker dat er niets kan gebeuren.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Reader’s Digest. Beeld: iStock.