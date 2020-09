Libelle Legt Uit: kan de werking van pijnstillers afnemen als je ze elke dag slikt?

Hoofdpijn, menstruatiepijn of een andere kwaal. We hebben er allemaal weleens last van. En soms ontkomen we er gewoon niet aan: we hebben een pijnstiller nodig. De een slikt hem eens in de maand en een ander elke dag. Maar werken pijnstillers nog net zo goed als je ze elke dag neemt?

Paracetamol is een lichte pijnstiller die je zonder recept kunt halen bij de drogist. Daarom is het heel gemakkelijk om een doosje te kopen en bij het kleinste pijntje een pilletje te nemen. Maar kun je ook gewend raken aan deze pijnstiller? Gewenning wordt ook wel tolerantie genoemd. Het is het verschijnsel waarbij van een bepaalde stof een steeds grotere dosis nodig is om nog te werken. We zien dit vaak optreden bij gebruik van alcohol, tabak en medicijnen. Van pijnstillers wordt vaak gezegd dat ze onschuldig zijn en geen gewenning veroorzaken. Of dit waar of niet waar is, hangt van het type pijnstiller af en de mate van gebruik. Van paracetamol weten we dat het geen lichamelijke gewenning geeft.

Het is echter wel zo dat je zelf het gevoel hebt dat je gewend raakt aan de paracetamol. Bij een ziekte waar de pijn steeds heviger wordt, heb je namelijk even later niet meer genoeg aan een paracetamol. Deze is simpelweg te licht voor de pijn en je moet overschakelen naar een zwaardere variant.

Hoofdpijn door paracetamol

Maar iets te vaak gebruiken is natuurlijk nooit goed. Daarom kunnen er ook bij een onschuldige paracetamol vervelende gevolgen ontstaan. Je klachten kunnen na een tijdje zelfs verergeren bij overmatig gebruik. Stel je hebt hoofdpijn, je neemt een paracetamol en als die is uitgewerkt neem je er nog eentje. Na een tijdje zorgt dit er juist voor dat je hoofdpijn alleen maar erger wordt. En dat is natuurlijk het laatste wat we willen.