In 4 stappen: blijvend afvallen of op gewicht blijven

Afvallen is niet alleen een kwestie van minder eten en meer bewegen. De grootste dikmakers zitten tussen de oren. Want waarom eten we te veel? En hoe kun je er nu voor zorgen dat je op gewicht blijft óf juist blijft afvallen – wanneer dat nodig is.

Stap 1: Weet waarom je eet

Houd gedurende 2 weken een eetdagboek bij. Psycholoog en hoogleraar Tatjana van Strien: “Schrijf het tijdstip op wanneer je eet, wat je eet en waarom je eet. Wat is de aanleiding? De emotie? Eet je omdat je honger hebt? Omdat je je verveelt? Uit gewoonte tijdens het televisiekijken? Omdat je je verdrietig voelt?”

Stel bij elke maaltijd de vraag wat voor soort honger je hebt. Diëtist Sylvia van Daalen: “Waar zit de honger, in je hoofd of in je buik? Reflecteer: wil ik mijn lijf voeden of vullen?”

Stap 2: Doorbreek het eetpatroon

Je hebt nu inzicht in de situaties die overmatig eetgedrag uitlokken. Bijvoorbeeld: je wilt iets zoets als je gespannen bent. Van Strien: “Observeer de onrust: waarom voel ik die drang nu zo sterk, wat probeer ik weg te eten? Besef dat je een keuze hebt. Die onrust, die is er. Maar je bepaalt zelf of je die brownie eet: wil ik echt deze brownie of ga ik me richten op iets anders?”