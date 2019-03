Een lang, gelukkig en gezond leven willen we allemaal wel. Natuurlijk kunnen we niet in de toekomst kijken, maar we kunnen de natuur wel een handje helpen. Niet door rare diëten te volgen, maar wel door een aantal gewoontes in ons leven toe te passen.

Hier zijn 8 bewezen stappen die je kunt nemen om de kansen op een lang, gezond en meer vervullend leven te verhogen. En daar kun je nú al mee beginnen!

Advertentie

1. Een positieve levensinstelling

Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Maar door simpelweg wel een positieve kijk op je leven te hebben, kun je de kans op gezond oud worden een stukje vergroten. Dit blijkt uit onderzoek gepubliceerd in The MBJ.

2. Een lekker bakkie

Je dagelijkse kopje koffie hoef je gelukkig niet te laten staan! Integendeel, het drinken van 1 of 2 kopjes koffie per dag kan bijdragen aan een langere levensduur. Ook vermindert koffie de kans op Parkinson en Diabetes type 2.

3. Meer massages

Je partner heeft nu écht geen excuus meer om je rug te masseren. “Massages verhogen de productie van het feelgood hormoon Oxytocine, dat stresshormonen verlaagt en de bloeddruk normaliseert”, vertelt gezondheidsdeskundige aan Goodhousekeeping.

4. Beweeg wat meer

Je hoeft écht niet urenlang in de gewichten te hangen. Maar een dagelijkse portie beweging is belangrijk. Het kan de kans op een gezonde oude dag namelijk met 22% verhogen, vertelt recent onderzoek in de British Journal of Sports Medicine.