Waarom je je gezicht beter niet kunt afdrogen na het douchen

Wat doen de sterren vandaag? De online redactie gaat scrollend de dag door en zet de leukste kiekjes van bekend Nederland op een rijtje.

Robin Martens

Robin Martens (29) is in verwachting van haar eerste kindje. Zij en vriend Benjamin zijn toevallig allebei vandaag jarig en onthulden daarom op deze dag het geslacht van hun baby. “Het is een gezond meisje! De 20 weken-echo was erg bijzonder en de kleine beweegt lekker veel, zo gezellig in mijn buik. Kon ik maar 24/7 naar je kijken via een echoapparaat.”

Fien Vermeulen

Fien Vermeulen (29) is de trotse eigenaar van haar eerste koopwoning en dat maakt haar zowel blij als emotioneel. “Dit is van mij en ik zit er nog zeker dertig jaar financieel aan vast. Ze gaan er dus allemaal van uit dat ik er over dertig jaar nog ben. Zo’n acht jaar geleden had ik niet gedacht dat ik hier nog zou zitten. In het paasweekend van dat jaar planden we mijn begrafenis omdat ze dachten dat ik er niet meer uit zou komen”, schrijft Fien onder de foto waar ze met haar moeder op de vensterbank van haar nieuwe huis zit. In 2012 werd bij haar Hodgkin-lymfoom geconstateerd. Inmiddels is ze al meer dan zeven jaar schoon.

Jan Smit

Jan Smit (35) is klaar om te stemmen. “Stemrecht is voor mij een belangrijk recht. Onderhand zie je soms door de vele partijen het bos niet meer, maar het komt goed!”

Roxeanne Hazes

Zouden we over een tijdje eindelijk weer concerten kunnen bezoeken? Roxeanne Hazes (28) hoopt van wel en maakt op Instagram bekend wanneer en waar ze optreedt. Wij hebben ondertussen ook wel zin in een feestje!

Olcay Gulsen

Olcay Gulsen (40) gaat vanaf 23 maart het programma Gestalkt presenteren. Op Instagram deelt ze een voorproefje en eerlijk is eerlijk: die beelden zien er heftig uit. “Stalking maakt mensen kapot. Zo fijn dat we slachtoffers echt kunnen helpen om dit te stoppen. Ieder mens heeft recht op een gelukkig leven”, schrijft Olcay onder de video.

Chantal Janzen

Cute! Chantal Janzen (42) poseert met haar bijzondere covermodel Milo waarmee ze samen op de cover van de nieuwe &C staat.

Katja Schuurman

Katja Schuurman (46) doet een belangrijke oproep: “Stem op 17 maart vóór het klimaat! Stem voor onze kinderen, stem voor de toekomst.”

Maryam Hassouni

Maryam Hassouni (35) is lijsttrekker bij de Partij voor de Dieren. Op Instagram legt ze uit waarom ze zich verkiesbaar stelt voor deze partij. Benieuwd op welke BN’ers je nog meer kunt stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen? Dat lees je hier.

