Waarom je wat vaker een gezichtsbehandeling zou moeten boeken

Een mooie, stralende huid, daar zegt niemand nee tegen. Ook Libelle’s Sayenne niet, en dus wilde ze weleens een gezichtsbehandeling proberen. Zou ze resultaat zien?

Sayenne: “Hoewel ik pas 22 ben en ik echt nog niet mag klagen over mijn huid, wilde ik toch graag eens een gezichtsbehandeling proberen. Niet om rimpels weg te krijgen, want die heb ik nog niet, wél om onzuiverheden te verminderen. Ik kan smeren wat ik wil, die gaan niet weg.

En dus stap ik vandaag de Weleda City Spa binnen, in het Statenkwartier van Den Haag. Dat het pand aan een drukke straat ligt, merk je totaal niet als je binnenstapt. Wat een rust! Door deze heerlijke rustige sfeer kan mijn ontspannen middag beginnen.”

Warm compres

“Mijn behandeling begint met een huidanalyse. Er wordt gekeken of mijn huid vet, droog of juist gemengd is en wat voor behandeling daarbij past. Ik blijk een gecombineerde huid te hebben: mijn T-zone is vet, de rest van m’n gezicht ‘normaal’.

Voordat de schoonheidsspecialiste aan de slag gaat met mijn onzuiverheden, maakt ze mijn gezicht en hals schoon met een warm compres. Dat ga ik onthouden voor thuis, wat is dát fijn. Je kunt gewoon een vochtige handdoek in de magnetron opwarmen voor hetzelfde effect. Daarna worden mijn onzuiverheden verwijderd. Minder prettig, maar wel nodig voor een glad huidje. Zelf probeer ik mijn mee-eters altijd uit te laten drogen met tandpasta, maar dit is niet de beste methode, want dat droogt mijn huid onnodig uit. Vervolgens krijg ik nog een gezichtsmasker en worden mijn handen en onderarmen gemasseerd.”

Betere versie van mezelf

“Nadat de onzuiverheden aangepakt zijn, worden mijn hals, schouders en gezicht met puur natuurlijke Weleda-amandelolie gemasseerd om de doorbloeding in mijn huid te stimuleren. De schoonheidsspecialiste vertelt dat je daar een gezonde glans van krijgt. En dat is precies wat ik zie zodra ik klaar ben: alsof ik dagen heb geslapen én op vakantie ben geweest. Ik zie er gezond en uitgerust uit. Een betere versie van mezelf. Echt een aanrader dus, óók als je een gevoelige huid hebt of wanneer je gewoon even toe bent aan ontspanning.”

Weleda City Spa

In Den Haag, Rotterdam en Oegstgeest vind je sinds december een Weleda City Spa. Hier kun je terecht voor ontspanningsmassages, sportmassages en gezichtsbehandelingen. Naast het feit dat Weleda uitsluitend met puur natuurlijke producten werkt, is duurzaamheid heel belangrijk. Dit zie je terug in de producten, het interieur en de materialen. Maar ook in de sfeer, de manier van masseren en de mensen. “Wat bij ons belangrijk is, is dat je herboren naar buiten gaat. Schoonheid komt vanbinnen, je bent wie je bent. Je terugbrengen naar jezelf, is iets waar wij continu mee bezig zijn”, aldus spa-manager Lianne.

Tekst: Sayenne Quant & Lisanne Tinga. Beeld: iStock