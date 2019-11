Libelle Legt Uit: is het gezond om 2 keer op een dag te sporten?

Terwijl de meesten misschien al moeite hebben om één keer per dag naar de sportschool te gaan, zijn er ook fanatiekelingen die het liefst 2 keer per dag gaan trainen.

Maar is het wel gezond om 2 keer per dag te sporten?

Niet noodzakelijk

Volgens personal trainer Jackie Wilson is het prima voor sommige mensen om 2 keer te sporten, maar het is allesbehalve noodzakelijk. “Hoewel voor sommige 2 keer per dag sporten voordelig kan uitpakken, is het voor de meeste mensen niet nodig om hun doelen te bereiken”, legt ze uit aan PureWow. Jackie beveelt het haar klanten dan ook niet aan. Mocht je meerdere keren op een dag gaan sporten, dan moet je er in ieder geval wel genoeg verstand van hebben en weten wat je doet.

Voordelen

De enige 2 voordelen van meerdere keren op een dag sporten zijn: je conditie opbouwen en je metabolisme versnellen. Hoe meer je traint, hoe beter je uithoudingsvermogen zal worden en hoe sneller je spieren zullen groeien. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat je lichaam voedsel sneller afbreekt en omzet in energie.

Nadelen

Maar eerlijk is eerlijk: er zitten ook nadelen aan meerdere keren op een dag sporten. Zo kan je daardoor kwetsbaarder zijn voor letsel. “Dit soort trainingen zijn niet zonder risico’s”, zegt Wilson. Verhoogde activiteit betekent dat je het kunt overdrijven en jezelf kunt verwonden als gevolg van overtraining. Je hebt bijvoorbeeld te weinig tijd om te herstellen van je vorige training. Bovendien zou het je kunnen opbranden. Het kan teveel van het goede zijn. 2 keer op een dag naar de sportschool gaan, kan in het begin geweldig aanvoelen, maar het heeft ook een verhoogd risico om je later opgebrand te voelen.

Blijven bewegen

Het beste is om 1 keer op een dag naar de sportschool te gaan, maar de rest van de dag goed te blijven bewegen. Zo kun je lopend of fietsend naar je werk gaan, iedere keer de trap nemen en in plaats van voor een 2e keer te gaan sporten, een korte wandeling doen. Zo beweeg je genoeg, maar is de kans op overtraining en blessures een stuk kleiner.

Libelle’s Coks: Ik nam een week lang elke dag de trap en dit is het resultaat:

Bron: PureWow. Beeld: iStock