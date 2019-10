Libelle Legt Uit: is het gezond om veel op je blote voeten te lopen?

Trek jij als je thuiskomt altijd als eerste je schoenen uit? En loop je het liefst de hele dag op blote voeten? Je bent vast niet de enige. Maar is dit wel gezond?

Op blote voeten lopen is misschien iets dat je alleen thuis doet. Toch is lopen en sporten op blote voeten voor velen een oefening die ze dagelijks doen. Maar is dit nu wel of niet goed voor je?

Dit is waarom lopen op blote voeten zo goed voor je is:

1. Natuurlijke looppatroon

Door regelmatig op blote voeten te lopen, herstel je je ‘natuurlijke’ looppatroon. Dit is de juiste manier om te lopen, maar soms kun je door bepaalde schoenen anders, en dan met name verkeerd, gaan lopen.



2. Sterkere beenspieren

Als je vaak op blote voeten loopt, krijg je sterkere beenspieren. Deze spieren kunnen het gebied van de onderrug ondersteunen, wat je uiteindelijk een betere houding geeft.

3. Evenwicht en balans

Blootsvoets lopen zorgt ook voor een betere controle over je voetpositie en een betere balans en lichaamsbewustzijn. Door op blote voeten te lopen, masseer je bij wijze van spreken al je organen. Dit komt doordat je voeten bol staan van de zenuwen en die staan in verbinding met je organen. De voorvoet is verbonden met je hoofd en je bovenlichaam, de middenvoet met je romp en de achtervoet met je onderlichaam.

4. Gezonde eelt

Als je veel op blote voeten loopt, krijg je eelt op je voeten. Dit laagje verdikte huid beschermt je voeten en zorgt dat het comfortabel is om op blote voeten lopen. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de eelt die je krijgt door op blote voeten te lopen, veel beter is voor je dan de eelt die ontstaat door je schoenen. Bovendien beperkt deze eelt het gevoel van je voeten niet, terwijl dat wel het geval is als je altijd schoenen draagt.

Maar er zitten uiteraard ook nadelen aan het lopen op blote voeten. Dit zijn de risico’s die verbonden zijn aan blootsvoets rondlopen:

1. Voetschimmel

Voetschimmel is een infectie van de voet die zich meestal ontwikkelt op de voetzolen tussen de tenen. Je krijgt dan last van jeuk en een droge, schilferende huid. Soms kan het zelfs gaan ontsteken, scheuren of krijg je blaren. Als je op blote voeten op openbare plaatsen loopt, worden je voeten blootgesteld aan alle bacteriële en schimmelorganismen die de huid en teennagels kunnen infecteren.

2. Wratten

Een wrat is een verdikte en verhoogde kleine huidgroei die ontstaat wanneer de huid wordt geïnfecteerd door het humaan papillomavirus (HPV). Ze kunnen zich overal op de voet ontwikkelen, maar treden meestal op op plaatsen met directe druk onder de voet, zoals de bal en de hiel. Als je op blote voeten in het openbaar loopt, zoals bij het zwembad of het waterpark, kun je wratten vangen, omdat ze gemakkelijk besmettelijk zijn.

