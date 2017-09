Waarom het heel gezond is om tegen je huisdier te praten

We praten allemaal tegen ons huisdier, toch? Of het nu een trouwe hond is of een cavia. En soms voeren we zelfs een fictief gesprek waarbij we het dier een eigen stem geven. Dat is heel normaal en schijnt zelfs goed te zijn voor je gezondheid.

Zo’n ‘gesprekje’ zorgt namelijk niet alleen voor een sterke band, maar mensen met huisdieren gaan ook minder vaak naar de dokter blijkt uit onderzoek. Niet alleen omdat mensen met huisdieren veelal actiever zijn, maar ook omdat praten tegen je huisdier stress en angsten tegengaan.

Aanhankelijkheid

Door tegen je huisdier te praten, voel je je minder eenzaam. Huisdieren vervullen de menselijke behoefte naar aanhankelijkheid.

Gelukkiger en ontspannen

Daarnaast is gebleken dat we daadwerkelijk gelukkiger zijn met een zo’n dier in ons leven. Door regelmatig te knuffelen met ons huisdier (oké, met een goudvis heb je dat minder) maak je het stofje oxytocine aan en dat geeft een ontspannen gevoel. Het is zelfs bewezen dat vrouwen die bijvoorbeeld een hond of kat hebben minder last krijgen van depressieve klachten.

Kortom, maak straks gezellig een babbeltje met je huisdier. Daar word je blij van!

De laatste nieuwtjes, tips en trend in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock