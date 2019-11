Gezond oud worden? Déze dingen kunnen verschil maken

Gezond oud worden is iets waar we allemaal naar streven. Natuurlijk spelen genen een rol in je geschatte levensverwachting, maar er is nog een aantal dingen die wezenlijk verschil kunnen maken. Ben je bereid om het roer om te gooien? Volgens experts kunnen déze dingen bijdragen aan een gezondere oude dag.

Iedere generatie wordt ouder. Uit nieuwe cijfers van het Agentschap Zorg & Gezondheid blijkt dat de jongens geboren in 2017 gemiddeld 80,3 jaar worden, terwijl meisjes naar verwachting 84,4 jaar worden. Maar deze leeftijd kún je beïnvloeden door je levensstijl, meldt HLN.

Mediterraan dieet

Doctor en ingenieur Ondine van de Rest van Wageningen University & Research, afdeling Humane Voeding vertelt aan HLN dat het eten van een Mediterraan dieet erg gunstig is. “Wat je eet beïnvloedt niet alleen je lichaam, maar ook je hersenen. Zo blijkt uit onderzoek dat een mediterraan voedingspatroon, met veel fruit en groenten en minder vlees en verzadigde vetzuren, helpt om je brein te beschermen.”

Gezond brein

Om je brein gezond te houden, is het ook belangrijk om voldoende omega-3 vetzuren binnen te krijgen, verklaart Ondine. “Daarnaast verlaagt een portie vis per week – het liefst een vette vissoort die rijk is aan omega 3-vetzuren zoals zalm, makreel en tonijn – de cognitieve achteruitgang en kans op dementie. Voedingssupplementen met visolie hebben mogelijk ook een positief effect bij mensen die al met cognitieve klachten te maken hebben.”

Gezond hart

Huisarts Anne-Marie Beling verklaart dat je je hart gezond kunt houden door stress zoveel mogelijk te vermijden en dagelijks een halfuur te bewegen. “Maar ook een gezond voedingspatroon met veel groenten, fruit, magere vis en weinig rood vlees en vetten. Voeg ook het liefst zo weinig mogelijk zout toe aan je voeding, zeker als je aan een hoge bloeddruk lijdt. Drink voldoende water en beperk alcohol tot twee glazen per dag”, verklaart ze.

Gezonde darmen

Professor Jeroen Raes, microbioloog en darmfloraspecialist aan de KU Leuven vertelt dat gezonde darmen ook erg belangrijk zijn. “Dat doe je door zo veel mogelijk diversiteit in je eetpatroon te brengen en veel verschillende bronnen van vezels zoals groenten, fruit en peulvruchten op het menu te zetten”, aldus de specialist.

Bron: HLN. Beeld: iStock