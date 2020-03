Waarom gezond perfectionisme helemaal niet bestaat

Je hoort mensen vast wel eens grappend zeggen dat ze niet perfectionistisch zijn, maar gewoon last hebben van een beetje gezond perfectionisme. Maar wist je dat een dergelijke vorm van alles perfect willen doen eigenlijk helemaal niet bestaat? Dít is waarom.

Er bestaan 3 soorten perfectionisme. Libelle zet ze voor je op een rij.

Zelfgericht perfectionisme

De eerste en meest voorkomende soort van perfectionisme is zelfgericht perfectionisme. Bij deze vorm is de persoon in kwestie heel erg op zichzelf gefocust en wil hij of zij alles perfect doen. Van perfect werk leveren, tot de perfecte vriend of vriendin zijn en een perfect huis hebben… Bij zelfgericht perfectionisme ben je vooral heel erg op jezelf gericht, en maak je je minder druk om of ánderen je perfect vinden – of niet. Je stelt dan ook hele hoge eisen aan jezelf, waar je vrijwel nooit aan kunt voldoen.