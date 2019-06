Zó behoud je een gezonde hartslag tijdens het sporten

Ben je lekker aan het sporten en train je af en toe best intensief? Dan is het belangrijk om je polsslag in de gaten te houden. Want niet alleen beginnende sporters kunnen tijdens hun work-out een te hoge hartslag krijgen, ook fanatiekelingen kunnen te hard gaan.

Op déze manier controleer je gemakkelijk of je hartslag niet te hoog is tijdens het sporten.

Gemiddelde hartslag

Een volwassen persoon heeft een gemiddelde hartslag van 60 tot 100 slagen per minuut. Bij intensieve inspanning kan dit oplopen tot wel 180 slagen per minuut. Als je hartslag echter té hoog wordt, kan je hart niet meer optimaal werken. En dat is gevaarlijk voor je gezondheid. Zorg ervoor dat je de intensiviteit van je work-out daarom goed opbouwt, zodat je polsslag gestaag stijgt en daalt.

Hartslag vergelijken

Belangrijk is om altijd goed naar je gevoel te blijven luisteren tijdens het sporten. Vaak kan je lijf precies vertellen of je training te intensief is of goed aanvoelt voor jouw persoonlijke conditie. Vergelijk daarom je hartslag nooit met anderen via een hartslagmeter of sporthorloge, want iedere hartslag is uniek. Wanneer je hartslag na een intensieve training weer snel op haar normale ritme zit, kan je spreken van een goede conditie en een fit lijf.

Rusthartslag meten

Als je meer inzicht in jouw hartritme wilt krijgen, kun je iedere ochtend voor het sporten je hartslag opmeten. Merk je dat deze rusthartslag plots een stuk hoger is dan normaal? Dan kan dit wijzen op een overtraind lichaam. Je lijf schreeuwt dan om rust, dus je kun je er beter voor kiezen om rustig te wandelen of naar een yogales te gaan. Die hardloopsessie kun je beter even overslaan, als je lichaam dit signaal afgeeft.

Maximale hartslag berekenen

Wil je weten wat jouw maximale hartslag mag zijn tijdens het sporten? De Hartstichting heeft een handig formulier, waarmee je jouw persoonlijke grens gemakkelijk kunt berekenen. Houd de eerste weken van je training 50% van deze maximale hartfrequentie aan. Wanneer je langer traint, kun je jouw hartslag opbouwen tot 85%.

Hardloop-fan? Doe tussendoor deze oefeningen op een parkbankje:

Bron: Womens Health, Hartstichting. Beeld: Istock