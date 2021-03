Ondergewicht is net zo ongezond als overgewicht, dus als je hiermee kampt, is het belangrijk om er iets aan te doen. Maar hoe kun je nu op een gezonde manier aankomen? Wij delen hier een paar tips die wij tegenkwamen op de site van het Voedingscentrum.

Houd er wel rekening mee dat deze tips je kunnen helpen met aankomen, maar dat het sowieso ook verstandig is om hulp te vragen aan bijvoorbeeld een arts of diëtist voor een behandelplan dat echt specifiek op jou is toegespitst. Zie deze tips dus vooral als een aanvulling op een eventueel behandelplan.

1. Geen maaltijden skippen

Zorg ervoor dat je minimaal drie maaltijden per dag eet en doe dit op vaste tijdstippen. Sla dus niet je lunch of ontbijt over. Mocht je het nu moeilijk vinden om een hele maaltijd te eten, dan kun je het ook nog onderverdelen in bijvoorbeeld 5 tot 7 kleine maaltijden per dag.