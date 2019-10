Deze gezonde snack kan je lekkere trek onderdrukken

We hebben er allemaal last van: de lekkere trek die rond 16.00 uur ineens de kop op steekt. Of juist ’s avonds, óf gewoon de hele dag door. Probeer je wat minder tussendoortjes te nemen? Déze gezonde snack zou je zin in zoet zomaar kunnen onderdrukken.

Een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Diabetes, obesity and metabolis, wijst uit dat het eten van walnoten de drang naar ongezond en suikerrijk voedsel kan wegnemen.

Advertentie

De studie

Om dit te onderzoeken volgden de artsen 10 obesitapatiënten gedurende 2 keer 5 dagen in een klinisch onderzoekscentrum. De ene groep participanten kreeg dagelijks een smoothie met walnoten erin verwerkt. De andere groep kreeg een smoothie zonder walnoten.

Afbeeldingen

Na de onderzoeksdagen werden de deelnemers blootgesteld aan foto’s van ongezonde snacks. Deze werden afgewisseld door afbeeldingen van natuur en gezond voedsel. Ondertussen werd hun hersenactiviteit gemeten, en wat bleek? De groep die walnoten had gegeten vertoonde meer activiteit in een gedeelte van de insula.

Gezonde snack

De insu-wat? De insula is een deel van de hersenen. Wanneer dat specifieke gedeelte geactiveerd wordt, maak je volgens de onderzoekers betere voedingskeuzes en snaai je minder snel. De artsen concluderen dan ook dat walnoten eten je daadwerkelijk stimuleert om gezondere keuzes te maken.

Meer onderzoek

Toch is er nog wel meer onderzoek nodig om de kracht van de walnoot écht te kunnen aantonen. Maar walnoten zijn sowieso een gezonde snack waarmee je gezonde vetten én eiwitten binnenkrijgt. Een betere keuze dan die donut, of die chocoladereep.

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

lees ook Dit is waarom je een buikje krijgt van stress

Dit is waarom je een buikje krijgt van stress 5 verrassende gewoonten die heel slecht zijn voor je gebit

Bron: Goed Gevoel. Beeld: iStock