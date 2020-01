Lekkere trek? 5 gezonde snacks voor 's avonds op de bank

Wil je wat gezonder gaan eten, maar gooi deze goede voornemens iedere avond weer overboord door een zak chips open te trekken? Probeer deze gezonde snacks.

1. Rauwkost met hummus

Pak een paar wortels, tomaatjes of wat komkommer of paprika en dip ze in de hummus. Hummus is gemaakt van kikkererwten en is rijk aan omega 3-vetten. Hartstikke lekker én heel gezond dus.

Advertentie

2. Noten

Ongezouten noten zijn ook gezond snack, aangezien ze goede vetten bevatten. Om ze nog iets meer smaak te geven, kun je zelf in de oven of pan branden. Doe dit wel zonder zout of olie om het gezond te houden.

3. Cracker met guacamole

Wanneer je voor een paar droge crackertjes gaat en deze dipt in een zelfgemaakte guacamole, hoef je je ook zeker niet schuldig te voelen tijdens het snacken. In guacamole zit eigenlijk alleen wat uit, tomaat, limoensap, peper en knoflook.

4. Yoghurtparfait

Ben je meer van toetjes? Maak dan een overheerlijke, gezonde yoghurtparfait. Dit kun je heel simpel doen door wat yoghurt met diepvriesfruit te mixen in een blender. Doe wat gewone yoghurt in een glas en vul het glas aan met de fruityoghurt uit de blender. Top af met wat granola en extra fruit en klaar is je gezonde toetje.

5. Bananenbrood

Maak zelf een gezond en lekker bananenbrood. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius. Snijd 3 ontpitte dadels in stukjes. Mix 3 bananen met 3 eieren, een snufje kaneel en de dadels tot een glad beslag. Doe dit in een kom en doe hier 180 gram speltbloem en een half zakje bakpoeder bij en spatel alles rustig door elkaar. Je kunt eventueel ook wat rozijnen, noten of fruit toevoegen voor extra veel smaak. Giet het beslag in een cakevorm en leg een gehalveerde banaan er bovenop. Bak het bananenbrood ongeveer 50 minuten in de oven. Smakelijk!

Irma Knol maakt 4 gezonde borrelhapjes (en die zijn zó klaar):



De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock