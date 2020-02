Gezonder eten? Hanteer dan de 5/20 regel bij het boodschappen doen

Er zijn genoeg diëten om wat gezonder te eten, maar deze zijn stuk voor stuk moeilijk vol te houden. In dat geval kan deze 5/20 regel de oplossing zijn.

De 5/20 regel is eigenlijk in het leven geroepen om kruideniers te helpen begrijpen welke voedingsstoffen een artikel veel heeft, of juist weinig. Maar daar kun je zelf ook gretig gebruik van maken.

Referentie inname

Zoals je waarschijnlijk wel weet, staat op bijna alle verpakkingen een lijstje met ingrediënten. Maar als je bij ieder product dit hele lijstje moet checken, doe je wel héél lang je boodschappen. Daarom is het slim om naar de RI te kijken. RI staat voor referentie inname en geeft de hoeveelheid aan die je per dag mag gebruiken.

Veel zout

Stel er zit ergens 1,4 gram zout in. Dat is niet zoveel, zou je zeggen. Toch kan dan bij de RI 24% staan. Dit betekent dat die 1,4 gram zout maar liefst 24% van de hoeveelheid zout is die je maximaal op een dag mag eten. Dat is heel veel, want je zit stiekem zo aan de maximale hoeveelheid. Daarom kun je dan de 5/20 regel toepassen.

Verhogen of verlagen

Als je bijvoorbeeld je eiwitiname wilt verhogen, maar je suikeriname wilt minimaliseren, kun je perfect gebruik maken van de 5/20 regel. Zorg dat de producten die je koopt meer dan 20% van je dagelijkse eiwitwaarde zijn, maar minder dan 5% van je dagelijkse suikerwaarde. Succes met gezonder eten!

Bron: Insider.