Gezonder leven? Met déze kleine aanpassingen is dat zo gepiept

Zou je dolgraag wat gezonder willen leven, maar wil je je voedingsschema niet dusdanig aanpassen dat je enkel nog mag leven op een paar rijstwafels? Goed nieuws: dat hoeft ook helemaal niet. Met deze subtiele aanpassingen zet je al een grote stap in de goede richting.

Want ook gezonder leven zit ‘m soms in de kleine dingen.

Een glas cola of sap uit een fles mag dan wel lekker zijn, maar bevat al gauw (te) veel suikers. De light-variant lijkt vaak een prima vervanger, maar om de suikers te compenseren zitten deze juist vaak weer vol zoetstoffen. Zoveel mogelijk skippen dus, die ongezonde drankjes. Drink daarentegen wél elke dag voldoende water. Doe een paar schijfjes citroen, limoen of komkommer in je flesje en water drinken wordt nog een feestje ook.

Je kunt natuurlijk 3 keer per week een bezoek brengen aan de sportschool om volle bak aan je gezondheid te werken. Maar ook elke dag een stuk wandelen doet wonderen. Laat de auto dus wat vaker staan en pak liever de benenwagen naar het station of die koffieafspraak met een vriendin.

3. Ga voor magere zuivel

Van eigenlijk elke yoghurt, kaas of kwark bestaat er wel een magere variant. Je merkt het aan de smaak waarschijnlijk amper, en toch krijg je minder vetten binnen.

4. Dag suikerklontjes

Ben je een echte zoetekauw? Probeer dan toch echt om geen of in elk geval een stuk minder suikerklontjes in je koffie of thee te doen. Aan het begin misschien even wennen, maar dat ben je vast gauw vergeten. Een caramel macchiato met slagroom moet echt af en toe wel kunnen, maar zorg dat je niet elke week een volle spaarkaart bij je favoriete koffiezaak inlevert.

5. Viva volkoren

Een wit broodje is heerlijk, maar in zo’n bammetje zitten een stuk minder voedingsstoffen en vezels dan in de volkoren variant. Bijkomend voordeel: van volkorenbrood zit je langer ‘vol’ en heb je minder snel de neiging om snel weer iets te eten. Hetzelfde geldt natuurlijk voor pasta. Viva de volkoren variant!

6. Gezond(er) snacken

Trek je ’s avonds graag een zak chips of borrelnootjes open? Moet natuurlijk kunnen op z’n tijd, maar voor een gezonder leven kun je af en toe ook kiezen voor een snack die beter voor je is. Haal bijvoorbeeld ongezouten nootjes in huis of maak een gezonde borrelplank. Schijfjes komkommer en wortel met humus zijn echt zo verkeerd nog niet.

7. Tandenpoetsen

Je kent die vieze smaak vást: vlak nadat je je tanden hebt gepoetst, neem je een hap eten of slok drinken. Geen succes. Maak er daarom een gewoonte van om regelmatig je tanden te poetsen, of neem een kauwgompje. De frisse smaak die je daarvan krijgt, werkt eigenlijk als een soort ‘psychische barrière’ om snel weer te gaan eten.

