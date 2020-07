Je gezondheid verbeteren? Probeer eens wat minder tv te kijken

Smartphones, tablets en televisie: we worden steeds digitaler. Maar dit heeft ook invloed op je gezondheid. Voor je gezondheid kan het slim zijn om dit gebruik juist te minderen.

Zo blijkt uit een Brits onderzoek onder een half miljoen mensen dat aandoeningen zoals kanker en hart- en vaatziekten minder vaak voorkomen bij mensen die dagelijks minder dan twee uur naar een scherm kijken.

Het onderzoek duurde van 2006 tot en met 2018 en de deelnemers waren allemaal tussen de 37 en 73 jaar oud. Volgens de onderzoekers is het kijken naar beeldscherm, zoals een televisie, erg slecht voor je gezondheid. Zij zeggen dan ook dat maar liefst 5% van de overleden proefpersonen tussen 2006 en 2018 nog hadden geleefd als zij hun schermtijd zo beperkt mogelijk hadden gehouden. Daarnaast kan bijna 8% van de sterfte aan hart- en vaatziekten worden voorkomen of uitgesteld als we minder tv kijken.

Gebrek aan beweging

Omdat we steeds meer voor de televisie zitten of met onze telefoontjes in de weer zijn, bewegen we steeds minder. “De belangrijkste gezondheidsrisico’s loop je op door het gebrek aan beweging. En veel mensen kijken zittend naar een scherm”, legt hoogleraar publieke gezondheid Lennert Veerman uit. “Wat dit onderzoek sterk maakt, is dat andere onderzoeken hetzelfde hebben gevonden.”

Afwisseling

Door de tv vaker vaker uit te zetten en juist te gaan bewegen, verbeter je je gezondheid. Probeer activiteiten te vinden die je leuk vindt: ga de hond uitlaten, wandelen met een vriendin, ontdek een nieuwe sport, ga in de tuin werken of het huis schoonmaken. Mocht je toch graag televisie willen kijken, zorg dan dat je niet aan stuk door blijft kijken. Onderbreek het regelmatig en pak even wat te drinken, maak een korte wandeling of ruim wat op in huis.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock