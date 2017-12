Zo gaat het nu met Claudia van de Libelle Afvalrace

In de Libelle Afvalrace probeerden 3 deelneemsters op ieder op 3 verschillende manieren af te vallen. Hoe gaat het een half jaar later met ze? Zijn ze nog afgevallen? En wat gaan ze doen met de feestdagen?

Claudia volgde de Sportvasten-methode: ze viel in 6 weken tijd 5 kilo af en kreeg er 1 kilo spiermassa bij. Ze was dan ook enthousiast over de methode en haar coach Renate: “Ik kijk met een goed gevoel terug op de Libelle Afvalrace. Het was een leuke ervaring en ik heb veel geleerd over sporten en wat je daar het beste bij kunt eten.”

Sportvasten

Toch is Claudia ermee gestopt: “Ik ben niet doorgegaan met het programma, omdat het moeilijk te combineren bleek met mijn gezinsleven. Wel heb ik nog steeds veel aan de adviezen in mijn dagelijks leven. Ik eet bijvoorbeeld vaker een salade tussen de middag in plaats van brood en neem meer groenten in plaats van aardappelen.”

“Nu ik er mijn eigen draai aan heb gegeven is het goed vol te houden. Doordeweeks ben ik wat strenger dan in het weekend en zo blijf ik mooi op gewicht. Ik weeg nog steeds rond de 70 kilo en daar voel ik me goed bij. Dat was ook mijn streefgewicht.”

Streefgewicht

“Eigenlijk zou ik inmiddels graag onder de 70 willen wegen, maar nu schommel ik steeds tussen de 69 en de 71. Ach, als ik het zo kan houden ben ik tevreden.”

“Met de feestdagen ga ik vooral genieten van de mensen om me heen. Dit jaar gaan we bij ons thuis gourmetten. Heerlijk. De dag erna ga ik heerlijk uit eten met mijn lief. Ik ga dus twee dagen meer eten dan ik gewend ben, maar als ik daarna even een paar dagen ‘normaal’ eet ben ik zo weer de oude. Eigenlijk zit teveel gegeten hebben vooral tussen de oren.”

