Deze 5 voedingsmiddelen werken cholesterolverlagend

Cholesterol is een vetachtige stof die het menselijk lichaam nodig heeft, als bouwsteen voor lichaamscellen en hormonen. Maar je kunt er ook teveel van hebben. Wat doe je dan?

In ieder geval deze 5 voedingsmiddelen net even wat meer op het menu zetten, want die zijn cholesterolverlagend.

1. Havermout Met stip op nummer 1 door de vele goede vezels: havermout.

Gewoon een handje toevoegen aan de yoghurt en je geeft cholesterol een mega boost (naar beneden dan!). Plus: havermout geeft je langer een vol gevoel, dus grijp je minder snel naar minder gezond eten.

2. Boerenkool

Jawel, onze Hollandse Topper is je beste vriend in de strijd tegen cholesterol. Volgens dit artikel is het zo’n beetje het gezondste voedsel op de planeet (maar overdrijven is ook een vak). Boerenkool zou verbindingen hebben die overtollig cholesterol uit je lichaam afvoeren. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat boerenkool echt effect kan hebben.

3. Bonen

Bonen zijn dus hartstikke goed voor je hart én tegen cholesterol. In zijn boek ‘Hoe niet dood te gaan’ schrijft Michael Greger: “Eet volkoren granen en groente (bonen, spliterwten, kikkererwten of linzen) bij elke maaltijd. Niet elke week of elke dag. Elke maaltijd!”

4. Lijnzaad

Lijnzaad heeft een alfa-linoleenzuur, of ALA, dat een soort omega-3 vetzuur is. Als je op regelmatige basis lijnzaad eet helpt het je cholesterol te verlagen. Het is vooral een van de makkelijkste manieren: omdat het relatief simpel toe te voegen is aan je huidige eetpatroon. Strooi wat over de muesli of het avondeten en je bent er al.

5. Groene Thee

We zouden allemaal wat lessen kunnen trekken uit het dieet van de Japanners – ze leven bijna het langst van alle mensen ter wereld. Hun belangrijkste goede gewoontes? Het eten van veel groente én het drinken van groene thee. Een of twee keer per dag een kopje heeft al een cholesterolverlagend effect. Matcha groene thee bevat trouwens 10 keer de antioxidanten van gewone groene thee, voor wie van afwisseling houdt.

Naast wat je wél kan eten, is het ook belangrijk op te passen met ongezondere voedingsmiddelen én speelt bewegen een grote rol bij het verlagen van cholesterol. In de video hierboven geeft dokter Rutger extra tips!

