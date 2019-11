Droge lippen? Dít drankje kan de oorzaak zijn

Winter betekent niet alleen sneeuw, warme chocolademelk en pepernoten, maar helaas ook droge lippen die weer om de hoek komen kijken.

En de oorzaak van die droge lippen kan iets zijn wat je misschien wel elke dag drinkt. Ja, je verwacht het misschien niet, maar die lippenbalsem kan weer terug de kast in als je minder kopjes koffie en thee per dag zou drinken.

Cafeïne

Volgens een Amerikaanse dokter kunnen koffie en thee ervoor zorgen dat je eerder droge lippen krijgt. Door cafeïne kun je sneller uitdrogen en dan hebben we het niet alleen over je huid, maar ook over je lippen. Je hoeft echt niet meteen koffie en thee uit je leven te verbannen, maar als je het veel drinkt, kan het dus wel verstandig zijn dat je tussendoor ook af en toe een glas water drinkt.

Bron: Cosmopolitan.nl. Beeld: iStock

