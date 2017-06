Déze droom hebben we het vaakst en dít betekent het

We hebben het niet altijd door, maar we dromen élke nacht. De ene keer vergeten we onze dromen en de andere keer onthouden we ze tot in detail. Zo zijn er ook dromen die blijven terugkeren. Dít type droom komt het allervaakst voor.

De naakte waarheid

Want we hebben allemaal wel eens een droom gehad waarbij we plotseling door hebben dat we geen kleding aan hebben en poedeltjenaakt zijn. Want wat begon als een normale droom, blijkt uit te lopen in een kleinschalig nudistenfeestje waar jij de hoofdrol in speelt. Want je bent de énige die naakt is. En dat is op zijn zachtst gezegd nogal ongemakkelijk.

Dit betekent de droom:

1. Iemand anders proberen te zijn

Zo schrijft website Droominfo dat wanneer je droomt over plotseling naakt zijn, dat je onderbewustzijn je probeert duidelijk te maken dat je probeert iemand te zijn die je in werkelijkheid helemaal niet bent. Je kunt ook bang zijn om daardoor gekleineerd te worden of je heel klein te voelen.